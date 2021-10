¿Boca le levanta el castigo a Villa?: las especulaciones y su posible reaparición el sábado

El colombiano volvería a las canchas de forma oficial este sábado por la noche ante Gimnasia (REUTERS/Juan Mabromata)

Habrán pasado 101 días cuando Sebastián Villa retome la actividad futbolística oficial este fin de semana. Eso si sus compañeros, cuerpo técnico y Consejo de Fútbol le levantan el pulgar. El colombiano podría ser indultado de cara al próximo compromiso del equipo de Sebastián Battaglia frente a Gimnasia La Plata en la Bombonera por la decimonovena jornada de la Liga Profesional y en vísperas de las semifinales de Copa Argentina ante Argentinos Juniors.

La última vez que Villa jugó por los puntos con la camiseta xeneize fue en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en Brasil, la noche del escándalo tras la eliminación. Ese 21 de julio, el delantero de 25 años fue grabado por varias cámaras del estadio Mineirao e informado por el club local y la Policía brasileña, que lo acusaron de provocar desmanes que derivaron en su suspensión de 6 cotejos según informó la Conmebol.

Sin embargo las ausencias del Cafetero en la Ribera en el último tiempo fueron por otros motivos: en su regreso al país después de la excursión por Belo Horizonte, el futbolista se plantó ante el Consejo de Fútbol con la firme idea de ser transferido. Pero como no existió acuerdo económico con la última institución que presentó una oferta por sus servicios (Brujas de Bélgica), elevó una carta avisando que viajaría a Colombia para visitar a su madre, que sería operada del corazón.

Transcurrido el período de licencia solicitado -y otorgado casi unilateralmente-, Villa permaneció en su país natal y hasta se mostró de fiesta en las redes sociales dentro de ese lapso de alrededor de un mes en el que faltó a los entrenamientos y, por consiguiente, a los partidos oficiales. Volvió a Argentina, realizó el aislamiento correspondiente de una semana y fue integrado otra vez a las prácticas aunque de forma separada al resto para ponerse a tono en lo físico y futbolístico. De a poco, se reinsertó por completo al grupo, aunque desde el Consejo de Fútbol parecieron soltarle la mano.

El último en hacer referencia a su caso fue Jorge Bermúdez, quien declaró: “La situación de Villa es de las cosas que más tristeza me ha dado, por colombiano, porque en su momento a Sebastián se lo ha apoyado muchísimo (en relación a la denuncia por violencia de género de su ex pareja Daniela Cortés). En ese momento, recibimos muchos palos, pero entendimos que hay que dejar pasar los malos momentos. Hoy estamos viviendo el fruto de una mala decisión del chico”.

El Patrón, además, aclaró que con consideración y respeto iba a retomar los entrenamientos junto a sus compañeros siempre y cuando estos lo aceptaran. “Villa no estaba en venta. En su momento se analizó la propuesta y se contestó. Después de esa situación, había que analizar. Boca tiene el 70 % de una futura venta. Si uno lleva esa ecuación a números, no era atractivo”, puntualizó como dato extra.

Si bien todavía no hay versiones oficiales, el ex Deportes Tolima podría formar parte de la nómina de concentrados de cara al choque del sábado en la Bombonera contra el Lobo platense (arrancará a las 20:15). Hoy será el día clave para saberlo. Y de no mediar imponderables, volvería a estar presente contra el Bicho de La Paternal el miércoles 3 de noviembre en Mendoza, por las semis de la Copa Argentina.

DOS LESIONADOS Y DOS PRESERVADOS

Marcelo Weigandt (luxación de hombro que fue reducida en el campo) y Jorman Campuzano (lesión muscular grado II en vasto interno de un cuádriceps son las bajas para recibir al Tripero este fin de semana. Pero además, Battaglia cuidaría a Marcos Rojo (contractura en el sóleo izquierdo) y Juan Ramírez (molestia en la rodilla izquierda).

La expectativa está puesta en el posible retorno de Eduardo Salvio, ya repuesto de una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda. Toto se pone a punto y pide pista: el cuerpo técnico definirá cuándo regresará. Al mismo tiempo, Edwin Cardona y Luis Advíncula, recuperados de sendos desgarros, sumarían minutos el fin de semana.

