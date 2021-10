Gago asumió en Racing: por qué eligió a la Academia y la promesa de buen fútbol

Inmediatamente después de la que fue su primera experiencia como entrenador profesional a cargo de Aldosivi de Mar del Plata, a Fernando Gago le llegó otra propuesta tentadora que decidió aceptar: Racing Club lo contrató como reemplazante de Claudio Úbeda, quien condujo interinamente al equipo por última vez ante Unión de Santa Fe el martes pasado. Esta mañana, Pintita dirigió su primera práctica y contó sus sensaciones tras asumir el cargo.

“Mi primera impresión fue muy buena por lo que venía viendo de los jugadores en los últimos partidos. Cuando empecé a analizarlo, me impresionó el nivel que hay. Se adaptan al sistema que trato de imponer”, fue uno de los motivos que dio el nuevo DT a la hora de inclinarse por la oferta. Y añadió: “Fue algo muy lindo y no lo dudé. Lo analicé, obviamente, tenía muchas ganas de hacerlo. Se dio rápida la posibilidad”.

En la misma sintonía, argumentó su elección por el cuadro de Avellaneda: “Creo que peudo adaptar muchísimo a los futbolistas a la idea de juego mía. Los desafíos son lindos, siempre viví mi carrera futbolística de los desafíos y este es hermoso, un desafío importante. Tengo claro que con trabajo y dedicación las cosas van a funcionar”.

Pese a que sus números en el Tiburón marplatense no fueron buenos, Gago remarcó: “Mi primera experiencia fue buena. Hay cosas para corregir, seguir haciendo y mejorando. Sé al club que vengo, a la institución en la que hoy me toca estar de entrenador. Y más o menos conocen un poco mi idea futbolística: tratar de jugar al fútbol, que el equipo proponga, dominar al rival y ser un equipo intenso, agresivo, con deseos de ganar”.

¿Qué les prometió a los hinchas académicos? “Lo que se puede prometer de mi parte es que quiero que sea un equipo que dé gusto ver. Que trate de ganar. Les pido que acompañen a los futbolistas en este nuevo proyecto porque nos vamos a necesitar entre todos. Es un momento lindo, para estar todos juntos. Ojalá que el equipo contagie dentro del campo. Creo en este plantel, vamos a intentar jugar de una manera con la que el hincha de Racing se sienta identificado”. Al mismo tiempo, subrayó: “Tengo el deseo de que sea un equipo ganador, que tenga una impronta de juego y que domine. Va a llevar su tiempo, pero voy a trabajar lo más rápido posible para terminar este campeonato de la mejor manera”.

El primer desafío de Gago en Racing será este sábado en Rosario contra Central (el duelo arrancará a las 20:15 en Arroyito). Al respecto, adelantó: “Hay poco tiempo de trabajo; se pueden repasar algunos conceptos futbolísticos tácticos e individuales y, a partir de eso, trabajar el partido. Los jugadores están capacitados para este desafío de agarrar una idea de juego en dos días. Será difícil plasmar todo, pero vamos a tratar de que de a poco se vea algo”.

OTRAS FRASES DE GAGO EN CONFERENCIA

“Quiero un equipo protagonista. El tema de la posesión o la forma de jugar... Tener la posesión significa intentar querer atacar. No me interesa la posesión para no lastimar al rival. Quiero jugar para que el rival dé espacios y así atacarlo. No es que tengo una forma de jugar y esa es la única. Es en la que creo y la que más me gusta. A partir de ahí trataré de potenciar a cada jugador”

· “Tenemos jugadores para jugar con un 5 solo o con doble 5, eso dependerá también del sistema que usemos, pero creo que es muy difícil decir cómo voy a jugar porque vienen de un partido hace 48 horas. Hay que ver cómo están mañana para el partido contra Central. Pueden ser las dos opciones”

· “¿Cómo se levanta a un equipo golpeado? Con trabajo y tiempo. De mi lado va a haber muchas ganas, dedicación a ser entrenador y el tratar de transmitírselo a los futbolistas”

· “Tengo la idea futbolística bastante marcada en lo que quiero enseñar y que sean mis equipos. Pero hay situaciones en las que te vas adaptando a los futbolistas y el mismo partido te va llevando a jugarlo de otra manera. No es que hay un sistema y con ese sistema se termina el fútbol”

· “Hay futbolistas para crecer y chicos jóvenes con gran potencial. Trataré de potenciarlos para que crezcan y darle una identidad al equipo”

· “¿Qué errores tuve en Aldosivi? Hay muchísimos errores y muchísimas virtudes. De los errores se aprende, intenté ir aprendiendo y corrigiendo sobre el momento en determinadas situaciones, del juego o el día a día. En mi carrera futbolística pasé por clubes grandes siempre y sé cómo son. No es que hay algo que no se me pueda perdonar; voy a tener errores pero voy a seguir insistiendo y creyendo”

· “Charlé muchísimo del proyecto con los dirigentes porque es lo que más me interesa. Creo en el trabajo para consecuencia de los resultados. Es difícil decir ‘necesitamos resultados’ pero, ¿cómo los logramos? Con un proyecto, trabajo y tiempo. Obviamente el fútbol, y más el argentino, no te da tiempo, pero estoy confiado de ir mejorando y construyendo para que los resultados lleguen”

· “Además de los resultados, ver crecer a un jugador es lo más lindo para un entrenador. Sea de cualquier edad. Ver mejoras en una semana o un mes. Es lo más lindo y gratificante que me dejó esta experiencia que tuve en Aldosivi”

