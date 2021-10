Las claves del empate entre Atlas y Cruz Azul por la fecha 14 de la Liga MX

Jonathan Rodríguez Foto: Twitter @CruzAzul

Atlas y Cruz Azul empataron a cero goles la noche de este martes en juego correspondiente a la jornada 14 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX. La afición que acudió a la cancha del Estadio Jalisco se quedó a la espera de poder gritar un gol en lo que fue un partido intenso en el que se repartió un punto para cada escuadra.

Con el resultado, el equipo rojinegro se mantiene en la segunda posición de la clasificación con 23 unidades, a falta de lo que Toluca pueda hacer en su respectivo partido ante los Rayos del Necaxa, pues de ganar los Diablos ocuparían el puesto de sublíder. Cruz Azul, mientras tanto, se ubica en el sexto lugar de la tabla con 19 puntos con la posibilidad de terminar la jornada dos lugares abajo, ante las actuaciones de rivales que todavía no han jugado.

A continuación te presentamos algunos de los puntos clave que intervinieron en el resultado a cero goles entre los Zorros del Atlas y la Máquina de Cruz Azul:

Defensa rojinegra

El conjunto tapatío es hasta lo que va transcurrido del Grita México, el equipo con la mejor defensiva de todos. Los Zorros apenas han permitido seis goles en catorce partidos disputados. Es decir, han mantenido el arco intacto en ocho ocasiones y en el campeonato, ningún rival ha podido marcar más de un gol a Camilo Vargas por partido.

Atlas vs Cruz Azul por la jornada 14 del Grita México A21. Foto: Twitter @AtlasFC

La actuación de los porteros

Una noche en la que los porteros Jesús Corona y Camilo Vargas fueron factores importantes para mantener la nulidad en el ataque del rival. Si bien los delanteros de ambos conjuntos tuvieron la posibilidad de ser más precisos, los guardametas resolvieron de buen forma cuando fueron requeridos.

Corona protagonizó quizá la jugada más relevante del juego en que se pudo abrir el marcador, un mano a mano con el delantero Julio Furch. Por su parte, el guardameta rojinegro y que también representa a la Selección de Colombia también destacó tapando varios disparos que amenazaban con ser gol. Vargas se ha posicionado como uno de los mejores porteros en el fútbol mexicano durante 2021.

Falta de contundencia

Ni Brayan Angulo, Jonathan Rodríguez o Santiago Giménez de Cruz Azul, ni Julio Furch o Julián Quiñones del Atlas tuvieron una óptima actuación. A pesar que la estadística dicta que en el encuentro se realizaron 17 disparos, siete rojinegros y diez celestes, ninguno fue con las características necesarias para batir al guardameta rival. Ninguno de los dos equipos destaca en el rubro de goles a favor conseguidos a lo largo del campeonato. Atlas apenas registra trece y Cruz Azul quince.

Diego Cocca, entrenador de los tapatíos, dijo lo siguiente respecto al tema en conferencia de prensa una vez finalizado el juego: “Había momentos que debíamos pisar el acelerador y no pudimos. No tuvimos capacidad, tuvimos una clara de Julio que tapó el arquero. Nos falta ese toque de calidad y esa definición para ganar los partidos. Es mi forma de transmitir, los jugadores lo saben. No dejaré de meterle toda mi pasión y todo mi amor a este proyecto”.

Posible roja no sancionada

En la primera parte, el destino del partido se pudo modificar ante una posible tarjeta roja para el futbolista rojinegro Julián Quiñones. El atacante piso por arriba del tobillo a Pol Fernández en una jugada que el silbante Jorge Isaac Rojas sancionó como falta. Se esperaba que el video-arbitraje revisará y mandará llamar Rojas para revisar la acción. Esto no sucedió y el juego continuó sin sanción para Quiñones.

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, declaró lo siguiente: “Yo no acostumbro salir a escudarme hablando del arbitraje, ni hablar mal de nadie. Considero que Jorge Isaac es de los mejores árbitros de México, pero en la tranquilidad de los que ven el video ojalá ayuden a los que estamos abajo con la adrenalina del juego. Uno que ha jugado fútbol, sabe cuándo (alguien) deja la pierna o cuándo levanta los brazos. Interpretaron la situación de otra forma, es respetable y no hay por qué quejarse”.

SEGUIR LEYENDO: