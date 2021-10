Lucas Pratto sumó sus primeros minutos en la Reserva de Vélez tras 5 meses de inactividad

El Oso Pratto volvió al ruedo en la Reserva del Fortín (Vélez oficial)

El esperado día llegó para Lucas Pratto, quien confirmó su regreso al fútbol argentino con la camiseta de Vélez hace un par de meses y ahora sumó sus primeros minutos con la Reserva. El Oso fue capitán del segundo equipo que disputó el preliminar esta mañana en Santiago del Estero ante Central Córdoba. Fue derrota 2-0 en el estadio Alfredo Terrera, pero lo importante para el delantero de 33 años es que ya tuvo rodaje oficial y se prepara para ser considerado en la Primera por Mauricio Pellegrino.

“Te queda pintada”, fue el mensaje del Fortín en las redes sociales que acompañó una imagen de un Pratto que formó trío de ataque con Julián Fernández y Federico Versaci. Fue la referencia de área, intentó pivotear y arrastrar marcas, aunque dejó claro que le falta ponerse a punto en lo físico y lo futbolístico. En el entretiempo, tal como había sido estipulado de antemano con el cuerpo técnico de Pellegrino y el DT de la Reserva Julio César Vaccari, fue reemplazado por Santiago Castro. Los autores de los tantos del Ferroviario fueron Juan Cruz Tapia (39′ PT) y Agustín Gallo (45′ PT), ambos de cabeza.

Tras acordar su salida de River y coquetear en el último mercado con varios clubes de Brasil, Lucas cerró su llegada a la entidad de Liniers hasta diciembre de 2023. Los fanáticos velezanos recibieron con mucha expectativa la noticia del nuevo refuerzo ya que durante su primer ciclo dejó muchas satisfacciones: anotó 43 goles en 128 partidos oficiales disputados y logró quedarse con tres títulos (Torneo Inicial 2012, Primera División 2013 y Supercopa Argentina 2013).

Pratto usó la 11 en el partido de Reserva (Vélez oficial)

“Me hubiese gustado irme de otra manera de River. Había una deuda grande, algunas relaciones tensas, entonces puse todo en la balanza para irme a Feyenoord (Países Bajos). Los dirigentes me dijeron que no me podían pagar lo que me debían y lo mejor era salir por seis meses”, declaró Pratto en su momento. Una fractura de peroné y ligamentos del tobillo derecho en Europa trastocó sus planes y derivó en su retorno aunque igualmente en Núñez ya no iba a ser tenido en cuenta.

Sobre su relación con Marcelo Gallardo, detalló: “Desde que me fui, no hablé más con Gallardo. Cuando me lesioné, no me escribió. Él no quería que me vaya, quizás le molestó eso”. Sin embargo, el cariño por el club millonario no se modificó nada e incluso selló con tinta en su piel el recuerdo inolvidable de la conquista de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid.

Vélez es uno de los equipos más destacados de la temporada (está segundo, a un punto del líder River, en la Tabla Anual) y pretende sellar su ingreso a la Libertadores 2022. La idea es que Pratto siga sumando minutos de a poco y sea utilizado por Pellegrino antes del cierre del año. El próximo domingo, el Fortín recibirá a Boca en el José Amalfitani...

SEGUIR LEYENDO: