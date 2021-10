Los divertidos mensajes del PSG en el golazo de penal de Messi que se hicieron virales

La sutil definición de la Pulga desde los 12 pasos

Lionel Messi anotó su primer doblete con la camiseta del PSG. Y no pudo ser más oportuno: fue en la victoria 3-2 ante el Leipzig por la fase de grupos de la Champions League, saliendo al rescate de su equipo, que perdía 1-2 en el Parque de los Príncipes. El delantero argentino no venía siendo determinante en el encuentro, pero surgió cuando el elenco francés más lo necesitaba. Antes, se había destacado por un enorme lujo, superando a un rival con un inesperado autopase.

Pero a los 22 minutos del complemento dejó su primera gran huella. Mbappé (autor del 1-0) lo buscó con un centro atrás y definió con el botín abierto: la pelota rebotó en el palo, recorrió la línea y empujó para asegurar la conquista.

Y a casi 15 minutos para el final, el N° 30 se hizo cargo del penal, con la tensión reinando en el Parque de los Príncipes. Pero jamás la evidenció. Resolvió con sutileza, con un toque sofisticado, acariciando el balón con una vaselina.

Los espectadores enloquecieron con la ovación al astro, pero también quienes comandan la cuenta de Twitter en español del PSG, que apelaron al ingenio para matizar su genialidad. “La picó Leo, gol!”, anunció primero. “¡DOBLETE DE LIONEL ANDRÉS MESSI! El argentino acarició la pelota y damos vuelta el marcador... ¡Vamoooooooo!”, agregó después, para luego permitirse jugar.

La frase de un meme, al servicio del festejo del gol

“Messirve”, rubricó después una foto de festejo, apelando al meme que suele usar al ídolo como imagen. Y remató, con una postal de la exquisita ejecución: “El Panenka de Ankara”.

Antonín Panenka es el futbolista checo al que se le adjudica la primera osadía de este estilo para patear un penal. ¿Y Ankara? Es uno de los apodos más nuevos del delantero rosarino. Su creador fue Lucas Rodríguez, humorista y streamer que crea contenido diariamente en las plataformas Twitch y Booyah!. De hecho, le dio un “Me gusta” a la publicación del PSG.

Todo arrancó por el relato en catalán de Joaquim Maria Puyal del histórico gol de Messi frente al Getafe el 18 de abril de 2007, en el encuentro de ida de las semifinales de Copa del Rey. En el mismo, se escucha cómo el periodista español aumenta su euforia a medida que el astro argentino va dejando en el camino a todo el equipo rival.

La segunda ocurrencia de la cuenta de Twitter del PSG tras el gol de penal de Messi

22 veces nombra el apellido de Lionel acompañado por la palabra ‘ankara’ que en el idioma predilecto de la ciudad de Barcelona significa ‘todavía’ en referencia a que Lionel no perdía la posesión de la pelota durante la magnífica maniobra. “A mí me causó gracia y le empecé a decir ‘Ankara’ a Messi y hay gente que se sumó. Es medio vergonzoso contarlo porque no contiene ningún chiste. Parte solamente de la estupidez del sin sentido total”, explicó Luquitas en charla con Filo News sobre su creación.

Vale destacar que detrás de las cuentas en español del PSG hay dos argentinos: Tomás Marcó del Pont y Pedro Caffa, de la agencia Samba Digital, que aprovechan la revolución Messi para generar empatía con los simpatizantes y los fanáticos del fútbol que hoy siguen al equipo por la constelación de estrellas que ostenta.

Pues bien, la ocurrencia ya le pertenece al pueblo futbolero. Y al PSG, que la adoptó como propia, y sueña con volver a utilizarla este domingo, cuando el equipo en el que se destaca Messi se enfrente en el clásico al Olympique de Marsella por la Ligue 1.

SEGUIR LEYENDO: