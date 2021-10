Fabián Doman anunció que finalmente no será candidato a presidente de Independiente de Avellaneda

El periodista Fabián Doman no será candidato a presidente en las elecciones de Independiente de Avellaneda

Era un rumor que se había instalado con mucha fuerza durante los últimos días en la vida política de Independiente, pero que no tenía confirmación pública. El nombre del periodista Fabián Doman había irrumpido con fuerza sobre la superficie de la oposición para ser coronado como candidato a presidente en las elecciones que se avecinan en el club de Avellaneda. Finalmente, el propio conductor televisivo le dio veracidad a esa versión y rápidamente decidió cerrar la puerta: anunció que no será uno de los aspirantes al máximo cargo del Rojo.

“Debo contarles que no seré candidato a Presidente de Independiente. Durante casi 1 año trabaje con un grupo primero de hinchas del club que ahora son mis amigos para formar un espacio de unidad, que nunca imaginé encabezar”, informó el ex conductor del programa político Intratables por intermedio de un comunicado que difundió en sus redes sociales. “Las circunstancias hicieron que hace dos semanas mi nombre sirviera para unir a mucha gente. Y creo firmemente que ese espacio de unidad todavía puede concretarse. Sin embargo encuentro que hay situaciones generales del club que parecen no verse”, agregó.

Los comicios en el club de Avellaneda están despertando mucha polvareda por distintos motivos. La oposición todavía no logró consensuar un candidato de unidad y el oficialismo había filtrado que Hugo Moyano iría por su tercer mandato, pero el propio líder sindical se encargó de poner en duda esa información en una entrevista con el programa partidario Rojos de Pasión.

Como si esto no fuese suficiente, el oficialismo con amplio control del club propuso que los comicios generales se lleven adelante el domingo 26 de diciembre, horas después de las fiestas navideñas, algo que lógicamente despertó controversias.

“Independiente no tiene tiempo para esperar hasta el 26 de diciembre. Estos más de 2 meses pueden ser lacerantes para una institución que está quebrada en los hechos, tanto en lo económico, como en lo deportivo, y en lo moral. Las nuevas autoridades del club, si los socios deciden cambiar con este ciclo, deben comenzar a trabajar ya”, analizó Doman, que en junio de este año dejó su sitio en el programa Intratables para asumir el cargo de Director Institucional en Edenor.

“En lugar de discutir lugares en las listas o discutirlas tendríamos que estar ocupados de encontrar a los mejores profesionales que saquen a Independiente del lugar en el que está. Debatir proyectos, planes y programas, que van mucho más allá de elegir a un director técnico, a un arquero o un delantero. Independiente cuenta con un solo capital, que lo mantiene como el tercer grande: sus hinchas”, concluyó en su comunicado.

El posteo de Fabián Doman para anunciar que no será candidato a presidente

La realidad es que Doman no es la única personalidad que está cerca del escenario político del club de Avellaneda. En el costado de la oposición el empresario Daniel Grinbank confirmó que tampoco será candidato a presidente, pero también hay sobre la mesa apellidos como los del ex tenista Gastón Gaudio y hasta el periodista Juan Marconi para ser parte de alguna lista durante los próximos comicios, pero a dos meses de ese suceso todavía no hay confirmaciones.

“Amo al club y me gustaría que a Independiente esté en otra situación. Jugar en la primera de Independiente no va a pasar, la única que me queda para involucrarme es estar del otro lado. Siempre lo dije: es un sueño estar ahí. Sería un lindo momento”, había dicho el Gato semanas atrás sobre su posibilidad de estar en algún espacio político.

Moyano, de 77 años, llegó al puesto principal en Avellaneda durante el 2014 con 69% de los votos y revalidó su cargo en 2017 con el 89% de los sufragios en medio del triunfo en la Copa Sudamericana. Con la imagen del oficialismo en caída, durante los últimos meses quien empezó a realizar entrevistas para defender la gestión fue su hijo menor Jerónimo Moyano, quien ya había irrumpido en escena durante aquella Asamblea que se viralizó por las falencias que tuvo y en el último tiempo tomó el rol de Secretario Adjunto.

