Battaglia confirmó los concentrados de Boca para recibir a Godoy Cruz: por qué sigue ausente Toto Salvio

Luego del gran triunfo ante Huracán, Boca Juniors da vuelta de página y se enfoca de lleno en el duelo ante Godoy Cruz, este miércoles en la Bombonera. De cara a este juego, Sebastián Battaglia realizaría un cambio respecto de los que iniciaron en el Tomás Adolfo Ducó: el ingreso de Jorman Campuzano al mediocampo en lugar de Esteban Rolón. El colombiano purgó con la fecha de suspensión y volverá a la alineación titular.

Por su parte, la duda que maneja el entrenador xeneize pasa por la presencia o no de Juan Ramírez, quien también podría estar desde el inicio. El ex San Lorenzo de Almagro entraría por Rodrigo Montes o por Aaron Molinas. De esta manera, el probable once de Boca Juniors sería con: Agustín Rossi; Marcelo Weingandt, Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Montes o Ramírez, Campuzano, Agustín Almendra; Molinas o Ramírez; Cristian Pavón y Luis Vázquez.

En la última práctica de fútbol, Battaglia alistó un equipo con los que no jugaron o tuvieron pocos minutos ante el Globo. Se destacó la delantera Eduardo Salvio, Norberto Briasco y Sebastián Villa. Sin embargo, ni Toto ni el colombiano figura en la lista de 23 futbolistas que se concentrarán mañana de cara al juego ante el equipo mendocino dirigido por su invicto entrenador, Diego Flores.

Según se informó desde el entorno del club, Salvio habría rechazado jugar este martes el duelo de reserva y espera tener sus primeros minutos en el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani. Como Battaglia aún no lo en ritmo futbolístico, por lo que decidió dejarlo al margen de la lista de concentrados. Además, Edwin Cardona continúa con su recuperación del desgarro.

Los concentrados de Boca Juniors para el juego ante Godoy Cruz en la Bombonera

Los otros nueve que se concentrarán son el arquero Agustín Lastra y los jugadores de campo Lisandro López, Carlos Zambrano, Agustín Sández, Eros Mancuso, Alan Varela, Diego González, Cristian Medina y Exequiel Zeballos. Boca volverá a entrenar en el complejo Pedro Pompilio y luego el plantel quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat para recibir el miércoles al Tomba en la Bombonera.

En tanto, ya comenzaron a registrarse los socios boquenses para presenciar el encuentro ante Godoy Cruz, con prioridad para los que no pudieron estar ante Lanús. Este martes por la tarde se inscribirán los socios adherentes, que tendrán 2.000 lugares en el sector de la tribuna Sur alta.

El lunes pasado fueron allanadas las oficinas del estadio Alberto J., Armando por parte del cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, quienes analizaron si Boca superó el 50% del aforo permitido en el partido con Lanús. El allanamiento fue ordenado por el juez Javier Buján a pedido de la fiscal Celsa Ramírez, no solo por la eventual violación del protocolo sino también por la presunta venta de entradas apócrifas. En ese momento la dirigencia de Boca sostuvo que el aforo no supero el 46 por ciento de la capacidad de la Bombonera y espera que ahora se siga cumpliendo ese dispositivo para el partido ante el equipo mendocino.

Boca, tercero en el campeonato detrás de River y Talleres, recibirá a Godoy Cruz el miércoles desde las 21.15, por la 17ma. fecha de la Liga Profesional.

