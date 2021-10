Con una importante vuelta, Gallardo dio los concentrados ante Boca: el probable equipo para el Superclásico

Marcelo Gallardo, con la mente puesta en Boca (Fotobaires)

River Plate es uno de los principales animadores del torneo y mañana, desde las 17, se jugará una parada brava en su lucha por coronarse campeón. Recibirá en el Monumental a Boca Juniors, en una nueva edición del Superclásico. Los Millonarios, con 27 unidades, se ubican a dos del líder Talleres de Córdoba (el lunes visita a Defensa y Justicia). El Xeneize, que está invicto desde la asunción de Sebastián Battaglia, aparece en la sexta colocación con 21.

“Necesitamos jugar bien e intentar ser superiores. Estamos igualados en condiciones. Boca en este último tiempo encontró algo diferente en su funcionamiento y creo que el protagonismo va a ser compartido, algo que es bueno para el espectáculo. Visualizándolo, la clave va a estar en la mitad de la cancha, la efectividad en el frente de ataque. El partido va a pasar por ahí”, analizó Marcelo Gallardo en la previa.

River contará con la vuelta de Javier Pinola

Para este compromiso el Muñeco contará con una ansiada vuelta: Javier Pinola. El marcador central ingresó a la nómina de concentrados tras entrenar con normalidad en la última semana luego de dejar atrás una fractura en su brazo derecho. En contrapartida, el entrenador seguirá sin tener a disposición a otras dos piezas importantes en defensa, como lo son el experimentado Jonatan Maidana y el central zurdo de la selección de Paraguay Héctor David Martínez.

Esta última semana fue dado de alta y se entrenó con el plantel. Viene con un parate importante y que haya vuelto a entrenar con normalidad nos da mucha alegría porque sumamos un jugador más. Veremos cómo lo veo para sumarlo a la nómina de concentrados, tiene chances porque más allá de no tener actividad me parece que es un jugador que puede acompañar al equipo en este momento”, advirtió el Muñeco sobre el ex Núremberg.

Otro caso importante es el de Matías Suárez, quien pese a haber estado en las últimas convocatorias, aún no se encuentra al ciento por ciento en lo físico. De los últimos tres compromisos solamente vio acción en la victoria ante Arsenal (disputó 34 minutos). “Lamentablemente Matías Suárez es baja para nosotros. Es un jugador de muchísima jerarquía que ha venido sufriendo físicamente y no ha podido estar a disposición en el último tiempo. Está un poco mejor, pero no como nosotros y él quisiera. No hemos podido contar con él en estos partidos. Esperemos que mejore para ver si puede jugar algún tiempo, pero es un tema que hemos sufrido bastante porque es un jugador muy importante para nosotros”, con estas palabras, Gallardo prácticamente descartó la posibilidad de que el cordobés sea de la partida contra el Xeneize.

Ante este escenario, el gran interrogante pasa por saber quién será el acompañante de Julián Álvarez, quien atraviesa un presente inmejorable y con números que lo ponen al top a nivel mundial. Las opciones que maneja el DT son las de mantener dentro del once al juvenil Benjamín Rollheiser o la de colocar desde el comienzo a Braian Romero, uno de los refuerzos.

En la zona media Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz y Jorge Carrascal parecen una fija, por lo que resta definir un lugar. Durante la práctica el entrenador utilizó distintas variantes, como las de Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Santiago Simón y Bruno Zuculini.

De esta manera, una probable formación Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández o Agustín Palavecino o Santiago Simón o Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Jorge Carrascal, Braian Romero o Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez.

Los concentrados para disputar el Superclásico ante Boca:

Los concentrados River ante Boca

Arqueros: Franco Armani y Enrique Bologna.

Defensores: Robert Rojas, Paulo Díaz, Javier Pinola, Felipe Peña, Alex Vigo, Fabrizio Angileri y Milton Casco.

Mediocampistas: Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Leo Ponzio, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Santiago Simón, José Paradela, Jorge Carrascal y Nicolás de la Cruz.

Delanteros: Benjamín Rollheiser, Braian Romero, Matías Suárez, Julián Álvarez, Agustín Fontana y Federico Girotti.

SEGUIR LEYENDO: