D’Onofrio reconoció que River le hizo una oferta de renovación a Gallardo

Rodolfo D'Onofrio se refirió al futuro de Marcelo Gallardo (Nicolás Stulberg)

Como en cada fin de año, uno de los temas centrales en River Plate pasa a ser la continuidad de Marcelo Gallardo. Pero en este caso, a diferencia de los anteriores, se da que habrá elecciones en el club (están previstas para el 4 de diciembre) y que el director técnico argentino suena con fuerza en Barcelona ante una eventual salida de Ronald Koeman.

Rodolfo D’Onofrio, quien dejará el club tras ocho años de gestión, en diálogo con F12, programa que se emite por ESPN, realizó un balance de su proceso al frente del Millonario y se refirió al futuro del Muñeco.

“River ya le ha ofrecido continuar”, develó el presidente del club de Núñez. No obstante, rápidamente aclaró que “él es el que decide. Siempre fue así y los respeto. Es una decisión personal”. Aunque luego prefirió no dar mayores precisiones, deslizó que Gallardo sigue siendo el único plan que tiene la actual dirigencia y que no piensan en alguna alternativa.

“Gallardo había demostrado su capacidad en Nacional. Y él tenía un proyecto de lo que quería hacer. Gallardo tiene valores, es una maravilla. Lo pongo entre los mejores del mundo. Ojalá siga en River, pero tiene todo el derecho como profesional de tomar su decisión”, añadió.

Minutos más tarde, el propio director técnico, en conferencia de prensa, se hizo eco de las versiones que lo vinculan al conjunto catalán. “Dudé en hacer la conferencia después de lo que se ha comentado porque sabía que tendría que contestar esta pregunta que no quiero. Principalmente porque estoy muy enfocado en el partido del domingo y segundo porque ya todos saben que mi pensamiento y decisión es cumplir el contrato que tengo”, manifestó.

Rodolfo D'Onofrio aseguró la continuidad de Enzo Francescoli

Otro de los pilares dentro del Millonario a los que se le vence el vínculo es al manager, Enzo Francescoli. “La dirigencia es la misa, el que se va soy yo. Enzo sigue, está trabajando en la continuidad. Si el oficialismo gana, él seguirá con nosotros”, remarcó.

“Una cosa es ver fútbol y otra es saber mucho de fútbol. Yo trato de rodearme de los mejores. Enzo era uno de ellos. Tuvo todo lo que tenía que tener en estos 8 años. Fue manager y nunca demostró ni quiso ser técnico, algo que es muy importante. Una de las cosas que me enseñó Enzo es no meterse en el vestuario. No lo hago ni antes ni después. Por ahí si estoy con Marcelo, en un lugar separado. Es el mundo de los jugadores. El otro que me dio es que uno tiene que comprar para vender. Por ejemplo, estábamos en Los Ángeles y Marcelo quería al chileno Díaz. ¿Por qué? porque preveía que Montiel o Martínez Quarta se podían ir. Por eso tenés que comprar para después vender”, esbozó.

D’Onofrio también aprovechó la oportunidad para realizar un balance de su paso por la institución: “Me voy súper feliz, contento, porque dejo un equipo capacitado. Y River no es sólo fútbol, es educación, deporte, es infraestructura. Todo el mundo vio el campo de juego, pero hubo otras para que los socios tengan un mundo diferente”.

También agradeció el afecto que recibe por parte de los hinchas: “Soy muy agradecido, pero para lograr eso necesitas 600 personas que te acompañen. Necesitas tener un equipo”. Además, aclaró que luego de diciembre no seguirá vinculado de manera activa a la vida política del Millonario: “Es una etapa terminada. Ahora vuelvo a ser un socio que camina por el club, que va a ver los partidos. Si me necesitan para un consejo, lo daré”.

SEGUIR LEYENDO: