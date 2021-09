Raúl Jiménez se quitó el casco protector ante el riesgo por la derrota

Wolverhampton Wanderers v Brentford - Molineux Stadium September 18, 2021 Wolverhampton Wanderers' Raul Jimenez in action with Brentford's Frank Onyeka. REUTERS/Tony Obrien

Durante los últimos minutos del partido entre el Wolverhampton y el Brentford, el mexicano Raúl Jiménez se retiró el casco de protección que utiliza debido a la fractura en el cráneo que sufrió el año pasado en un choque con el defensa brasileño David Luiz.

Los Lobos perdieron su cuarto partido de Premier Legues (de cinco posibles) ante el Brentford por marcador de dos goles a cero. La desesperación llevó al delantero ex americanista a quitarse la protección ante la incomodidad para realizar remates con la testa. Momentos antes, Jiménez remató el esférico en el aire y lo mando lejos de la portería rival, lo que provocó la frustración y posteriormente la acción antes mencionada.

<b>¿Un riesgo jugar sin casco?</b>

En declaraciones hechas para la cadena ESPN en marzo pasado, el doctor Vicente López Trejo, Ex director de servicios médicos del grupo Pachuca y del CEMA, aseguró que el casco es una herramienta para brindar al jugador una mayor confianza a la hora de disputar un balón con la cabeza, más allá de tratarse de un tema de secuela que le cause un riesgo a la salud.

“Por lo que sé, la lesión se recuperó al 100%, sin embargo, el casco es un protector, como muchos que se utilizan en el deporte, así como un boxeador usa protector bucal o suspensorio o los jugadores de fútbol americano casco y hombreras, él necesita un casco solo por protección, no porque esté en riesgo una lesión mayor. No es exagerado que toda su carrera tenga que usar casco, pero lo que sí es que le dará más confianza y quizá en un tiempo lo deje”, comentó el médico.

Wolverhampton Wanderers v Brentford - Molineux Stadium September 18, 2021 Wolverhampton Wanderers' Raul Jimenez in action. Images via Reuters/Andrew Couldridge

El mexicano sumó así, su quinto partido en la actual temporada sin anotar un tanto. No obstante, la sequía goleadora se extiende tres juegos antes del partido en contra del Arsenal en donde se lesionó de gravedad.

El técnico del equipo errante ha sido cuestionado sobre la situación del atacante en distintas ocasiones, pero Bruno Lage le ha dado total respaldo al mencionar que no ha sido fácil la recuperación y que, incluso no marcando goles, Jiménez es un elemento que aporta mucho juego al equipo.

Antes de la derrota ante el Brentford, Lage declaró: “Para algunos jugadores, cuando no marcas goles, empiezas a dudar de ti mismo, pero Raúl es un tipo experimentado que no entra en el lado oscuro del delantero. Por eso para mí, no es una preocupación porque la forma en que trabaja para el equipo, la forma en que nos ayudó a ser, la forma en que nos presiona, la forma en que corre para nosotros, la forma en que creó muchas oportunidades para nosotros. Me hace feliz con su trabajo”

Posterior al partido, el entrenador portugués volvió a mostrar su total apoyo a Raúl y declaró: “Era una buena ocasión para nosotros y él no marcó, pero Raúl lo está haciendo bien después de lo que hizo. Ese sufrimiento en los últimos 10 meses y la forma en que regresó, está haciendo todo lo posible para ayudarnos”.

SEGUIR LEYENDO: