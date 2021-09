Gallardo repetiría equipo ante Arsenal y River Plate tiene en la mira a una de las figuras del torneo

Marcelo Gallardo apostaría por los mismos once que viene de vencer a Newell's (Fotobaires)

Tras lo acontecido en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, River Plate tiene un claro objetivo: ganar el torneo local, el único pendiente de Marcelo Gallardo desde su vuelta al club como director técnico.

Luego de once presentaciones, los comandados por el Muñeco marchan en la segunda colocación con 21 unidades, dos menos que los líderes Talleres (esta tarde visita a Racing) y Lanús (el lunes recibe a Newell’s).

El Millonario llegará a este compromiso con varias bajas en defensa, como las de Jonatan Maidana, Milton Casco, Felipe Peña Biafore y Héctor David Martínez (desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda). Ante este escenario, el entrenador volverá a apostar por el paraguayo Robert Rojas y con el chileno Paulo Díaz como la dupla central. En los laterales estarán Alex Vigo y Fabricio Angileri.

Si bien Matías Suárez evolucionó favorablemente de su sinovitis en la rodilla derecha, en River prefieren ser cautelosos y el ex Belgrano y Anderlecht deberá esperar por su oportunidad en el banco de suplentes. No obstante, no hay que descartar la chance de que juegue en lugar de Braian Romero. El otro delantero será Julián Álvarez, la gran figura en la jornada pasada.

En el mediocampo no habría sorpresas, ya que estarían Nicolás De La Cruz (figura en la prelista de convocados de Uruguay para la Fecha FIFA de octubre), Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Jorge Carrascal.

De este modo, el 11 para recibir mañana, desde las 20.15 a los del Viaducto en el Monumental, sería Franco Armani; Alex Vigo, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabricio Angileri; Nicolás De la Cruz, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Braian Romero.

¿El resto de los concentrados? Enrique Bologna, Germán Lux, Leo Ponzio, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Santiago Simón, José Paradela, Benjamín Rollheiser, Matías Suárez, Agustín Fontana y Federico Girotti.

Manuel Castro, una de las figuras de Estudiantes (@fotobairesarg)

Por otra parte, en las últimas horas comenzó a sonar con fuerza un nombre para reforzar el equipo de cara al próximo mercado de pases. Se trata de Manuel Castro, una de las principales figuras de Estudiantes de La Plata y la actual Liga Profesional.

El uruguayo de 25 años, que puede desempeñarse como extremo o volante por derecha, parece haber encontrado su lugar bajo el mando de Ricardo Zielinski. El futbolista, que supo estar a préstamo en el Atlanta United de la MLS y surgió de la cantera de Montevideo Wanderers, es el goleador del Pincha en este torneo con seis tantos en diez presentaciones.

