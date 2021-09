Álvaro Fidalgo cree que la exigencia del Real Madrid es la misma que en el América

Fotografía de archivo donde aparece el jugador de fútbol Alvaro Fidalgo (d) de América mientras pelea por el balón con José Rivero (i) de Cruz Azul. EFE/Carlos Ramírez

El español Álvaro Fidalgo aseguró este viernes que la exigencia que hay en las Águilas del América, el equipo más ganador del fútbol mexicano, es la misma que experimentó en el Real Madrid, conjunto en el que se formó.

“En el Real Madrid es una obligación ganar cada partido y en eso es lo que siempre digo que es en lo que más se parece el Club América, que es una obligación ganar sea amistoso o cualquier competencia”, respondió a Efe en rueda de prensa el centrocampista de 24 años.

El oriundo de Oviedo fichó por las Águilas en el Clausura 2021 y en su segundo torneo, el Apertura 2021, se ha afianzado en el esquema del entrenador argentino Santiago Solari, quien lo dirigió en el Real Madrid Castilla y lo debutó con el primer equipo merengue.

“Lo más importante que te da el Real Madrid es que cada día tienes que luchar por un puesto, que al final del año tienes el corte, sigues o no sigues en el equipo, creo que eso te hace desde pequeño tener un nivel de competencia de estar al máximo cada entrenamiento y saber llevar esa presión desde pequeño”, agregó el español.

Álvaro Fidalgo será del América por un millón de euros, mismos que pagará al Castellón de la Segunda División de España (Foto: Instagram/@alvarofidalgo)

En el Clausura, Fidalgo jugó 10 de los 17 partidos de la fase regular, nueve de ellos como titular, en los que repartido tres asistencias. En la fase final, el ibérico disputó los dos partidos de cuartos de final ante el Pachuca en los que dio un pase para gol.

En este Apertura, Álvaro Fidalgo ha participado como titular en siete de los ocho juegos del América, líder de la clasificación, y ha destacado como el máximo anotador de la Águilas con tres dianas.

“El año pasado que llegué al país con un fútbol diferente, todo es distinto, cambia la forma de jugar, tienes que crecer en otros aspectos. El torneo pasado di una buena versión de mi fútbol, pero tenía que crecer en otros aspectos como ser más determinante respecto a gol y a pases”, añadió Fidalgo.

Fidalgo agradeció a Solari por confiar en él y traerlo a México, en donde reconoció que en sus primeros duelos fue criticado por la prensa y aficionados por provenir del Castellón de la segunda división de España.

“Hay que tener personalidad y carácter para aceptar las críticas, no se pueden tomar a mal. No me conocían, lo entiendo porque llegas al Club América, el más grande de México y están acostumbrados de fichajes de gran nombre. En la segunda división venía jugando a un gran nivel y había que aprovechar la oportunidad”, finalizó.



