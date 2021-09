Di María, íntimo: el recado a Richarlison, el llanto de Messi y el día que le dijeron que era un fracasado

Este lunes, Ángel Di María fue protagonista de una larga entrevista en la que repasó algunos de los momentos que más lo marcaron con la Selección y palpitó además lo que será el futuro con la Argentina en lo inmediato, apoyándose en el gran presente que atraviesa el equipo. En este sentido, recordó también los episodios duros que tuvo que atravesar para llegar a alcanzar la gloria.

En diálogo con F90, el ciclo de ESPN, el jugador de 33 años se mostró feliz por la situación que vive con el combinado nacional: “Esta selección poco a poco va creciendo y la Copa América dio esa tranquilidad que se necesitaba. Al haber ganado se nota y nosotros también lo notamos en los partidos. Contra Venezuela la pelota no entraba pero seguíamos jugando de la misma manera”. En este punto, el ex jugador del Manchester United y del Real Madrid aprovechó para calmar el entusiasmo: “Es una locura pensar que Argentina es candidato en Qatar”.

Di María remarcó que no sólo él ve que hay un estado de mayor confianza en el seno del equipo argentino. Cuando fue consultado por Lionel Messi, no dudó: “Ahora está espectacular. Está suelto, está feliz”. Incluso, recordó las lágrimas del Diez la semana pasada en el Monumental: “En el parido con Bolivia lo abracé en un momento y le dije ‘Dejá de llorar, ya pasó, ya está’”.

Es que el punta recordó que para poder levantar la Copa, tanto él como Leo tuvieron que atravesar momentos complicados y comentó entonces como vivió aquellas tres finales perdidas en las que las lesiones lo sacaron de la cancha: “Te sentís una mierda. Sentía que dejaba mal al equipo”. Incluso, aseguró que el dolor por aquellas situaciones se magnifica cuando ve que sus familiares también sufrían: “Cunado llega el momento que tenés hijos y escuchan y más con las redes sociales, porque todo el mundo tiene. Y vos ves los memes, las cosas que suben, las puteadas, porque (sus hijas) ya leen y entienden... Te hace sufrir eso. Yo intento que mis hijas no vean esas cosas”.

Ángel Di María con el trofeo de Campeón de América (EFE)

Al ser consultado sobre el trabajo de Lionel Scaloni en la Selección, Di María aclaró que hay una gran labor de su cuerpo técnico: “Nos aportó un montón porque tiene gente al lado que fueron jugadores, el Ratón (Ayala) y Walter (Samuel) que hacen la parte defensiva y está Pablito (Aimar) que hace la ofensiva”. Con respecto al entrenador, detalló: “Él te dice la forma de jugar, de como posicionarnos, hacia los lugares que vamos a tener espacios en los partidos, en dónde se nos puede complicar, en dónde podemos hacer daño, la pelota palada... La verdad es que trabajan muy bien”.

En este punto, el jugador del París Saint-Germain (PSG), hizo hincapié una vez más en su relación con Scaloni, incluso antes de que asumiera el cargo: “Muchas veces hemos tenido charlas. Yo tenía una relación muy linda con él cuando estaba Sampaoli, hablábamos siempre, teníamos muchas charlas. Hablábamos de la Selección, de lo que uno siente por la camiseta y una de las primeras veces que lloré con él fue después del Mundial 2018. Yo pensé que era otro fracaso, como se decía, y que iba a costar seguir estando, que no iba a ser fácil, y él fue el primero que me dijo que no me baje de la Selección, que nunca diga ‘no’ a la Selección”.

Di María fue preguntado además sobre lo que fue el escándalo ante Brasil en el duelo por Eliminatorias que se suspendió cuando se habían jugado solamente 5 minutos debido a que agentes de Anvisa irrumpieron para deportar a los futbolistas argentinos que juegan en la Premier League. “No sabíamos nada. Nos decían una cosa, después otra. Fuimos a la cancha, nadie nos dijo nada. Entramos en calor, no paso nada. La verdad que lo que pasó fue muy raro, lo mas feo de todo es que quedamos en ridículo en todo el mundo porque volvimos a Europa y lo único que nos decían era ‘Que vergüenza Argentina-Brasil’. Solamente te decían eso. Sinceramente fue una vergüenza. Estar esperando que empiece el partido para pararlo de alguna manera, que la persona que entre tenga un arma, que se empuje con los jugadores... Parece un poco más política de ellos que algo nuestro”, sostuvo.

Este polémico episodio que ahora se dirimirá en los tribunales de la FIFA, no rompió lo que es la buena relación entre los jugadores argentinos del PSG con Neymar: “Lo volvemos bastante loco. Lo mismo que pasa en Instagram lo hacemos en la vida, lo vivimos jodiendo. Él se presta, le gusta joder, en ese sentido te ayuda. Llega un momento en el que somos tan pesados que no nos contesta más”. Pero este humor no se repite con Richarlison, quien brilla en el Everton de la Premier League y suele publicar memes contra la Selección: “Está re cargoso ese, ya se pasó. A cada rato sube una historia con alguien, ya pasó. Hay que avisarle que ya terminó. Ya no le contestamos más, sigue solo”.

Ángel Di María ha entablado una gran relación con Neymar (Reuters)

El conjunto francés disputará este miércoles su primer partido por la Champions League 2021/22 y se espera que se el debut de Messi como titular. Sobre esto, el Fideo bromeó al imaginar el equipo que planteará Mauricio Pochettino: “No sé a quién va a poner, está complicado. Ahora hay que trabajar más de obrero que otra cosa”. Más allá de las bromas, sostuvo que el elenco galo ha conformado un gran plantel que ahora deberá buscar una identidad de juego: “Es un equipo para poder tener la pelota y también tenés la otra, porque tenés jugadores para hacer contragolpes. Cuando vas ganando contra un equipo fuerte tenés a Kylian (Mbappé) o Ney que con una sola pelota te terminan liquidando”.

Por último, Di María, quien insistió en su deseo de retirarse con la camiseta de Rosario Central, recordó una anécdota que vivió siendo un niño que soñaba con ser futbolista en Santa Fe: “Tenía un entrenador que estaba chiflado mal y en un entrenamiento no salté a cabecear y en otra jugada no fui a trabar fuerte. Cuando terminó el entrenamiento me dijo que no iba a llegar a nada, que iba a ser un fracasado, que era un cagón, que no ponía la pierna y me puse a llorar adelante de todos y me fui corriendo antes de que termine de hablar. Llegué a mi casa, y cómo le iba a decir a mi mamá lo que me había dicho el técnico si sabía que lo iba a ir a reventar. Entonces le dije que no quería jugar más al fútbol. Pero ella sabía que estaba escondiendo algo, porque yo amaba jugar al futbol. Yo estaba tirado en mi cama y ella me preguntaba y yo le decía que no, que no quería jugar más al futbol, que me había cansado. Mi mamá llamó a la mamá de un compañero y cuando le contó lo que había pasado... para qué. Ella me dijo, ‘Tranquilo, yo no voy a ir a hacer nada, pero vos vas a volver y le vas a demostrar que servís para jugar al fútbol’. Después seguí yendo y gracias a Dios tenía compañeros muy buenos que en los siguientes entrenamientos tiraban la pelota para cabecear y no saltaban. Saltaba yo solo”. El tiempo le dio la razón a su madre.

