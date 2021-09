River recupera a tres figuras para el duelo clave ante Independiente: la lista de concentrados de Gallardo para el clásico

Marcelo Gallardo recibió buenas noticias de cara al duelo de River ante Independiente

El próximo domingo, River tiene un duelo fundamental ante otro de los grandes candidatos al título en el torneo de la Liga Profesional. El Millonario se medirá ante Independiente en el estadio Monumental y Marcelo Gallardo apuesta a presentar lo mejor que tiene a disposición en el marco de una seguilla de lesiones y de una Fecha FIFA que le ha quitado a varios titulares debido a que estos han sido llamados a sus respectivas selecciones.

Más allá de estas bajas de peso (Franco Armani y Julián Álvarez están con Argentina, Paulo Díaz con Chile y Héctor David Martínez y Robert Rojas con Paraguay), el entrenador ha recibido una serie de buenas noticias que se han reflejado en la lista de convocados de cara al duelo ante el Rojo. Este viernes se dio a conocer la nómina a través de las redes sociales del club y entre los 22 citados sobresalen los nombres de Leonardo Ponzio, Nicolás de la Cruz y Matías Suárez.

En el caso del mediocampista central, se trata de su primera aparición en la delegación después de casi cuatro meses de inactividad. El León había sido uno de los afectados en el brote masivo de COVID-19 que se registró en el plantel a mediados de mayo y luego se le diagnóstico una miocarditis producto del virus. Esto lo obligó a estar sin entrenar durante un lapso prolongado y recién el pasado 9 de agosto pudo regresar a las prácticas. En principio, ante Independiente estaría en el banco de suplentes por su escaso ritmo futbolístico.

Leonardo Ponzio vuelve a estar entre los concentrados después de casi cuatro meses (Instagram)

La gran sorpresa, en tanto, la dio el uruguayo Nicolás de la Cruz, ya recuperado de la lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que lo marginó del último duelo ante Sarmiento de Junín, que terminó con victoria por 2-1 de los Millonarios. El mediocampista iba a ser esperado hasta último momento y, ante su buena respuesta a las pruebas físicas, fue incluido entre los concentrados.

Similar es el caso de Matías Suárez, que no pudo estar ante el Verde por una sinovitis en la rodilla derecha, pero que ya tiene el alta. De todos modos, sería llevado de a poco por el cuerpo técnico y no estaría desde el inicio ante Independiente. En tanto que Fabrizio Angileri y Jonatan Maidana aún no serán de la partida debido a que siguen en recuperación por sus respectivas lesiones.

El Muñeco recibió las buenas noticias en una jornada que había comenzado con cierta preocupación a raíz de que Matías Biscay, su ayudante de campo, dio positivo de coronavirus. El DT alterno ya se encuentra aislado en su hogar y no estará en la cancha el próximo domingo.

Los concentrados del Millonario para el duelo ante el Rojo

Ante el Rojo, Gallardo optaría por repetir el once inicial que le ganó a Sarmiento. En la zaga central seguirían el juvenil Felipe Peña junto a Bruno Zuculini, mientras que en la delantera repetirían Braian Romero y Federico Girotti. Todo se definirá en la práctica de este sábado por la tarde en Núñez, aunque los titulares para medirse ante Independiente en el estadio Monumental serían: Enrique Bologna; Alex Vigo, Felipe Peña, Bruno Zuculini y Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Agustín Palavecino, Jorge Carrascal; Braian Romero y Federico Girotti.

Por la fecha 10 de la Liga Profesional, River recibirá a Independiente en el Monumental. Los de Gallardo marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 17 puntos, mientras que los dirigidos por Julio César Falcioni están terceros, con 18. Los actuales líderes del certamen son Talleres de Córdoba y Lanús, ambos con 19.