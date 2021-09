Debut triunfal argentino en la olimpíada de ajedrez online

Fernando Peralta, uno de los varones mayores que compite para el equipo argentino

El equipo argentino tuvo un debut triunfal en la II Olimpíada de Ajedrez Online 2021, que organiza la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) junto al sitio Chess (la plataforma de ajedrez en línea más popular), con la participación de 153 naciones. Argentina, que integra el grupo D de la 2ª División junto a otros nueve países, se impuso en los tres enfrentamientos de ayer, disputados por Internet ante sus pares de México (3,5 a 2,5), Marruecos (6 a 0) y Argelia (5 a 1), respectivamente. Hoy, en la segunda jornada, los tres rivales de Argentina serán: Sudáfrica, Brasil y Uruguay, y completará su actuación, el sábado, frente a Eslovenia, Angola y Venezuela. Sólo los tres mejores equipos clasificados accederán a la rueda siguiente, la División Top, que arrancará el 8 de este mes.

El ritmo de juego utilizado es rápido, cada jugador dispone de 15 minutos para completar su partida, más un adicional de 5 segundos por cada movimiento realizado. Este sistema de reflexión permite que cada juego se extienda aproximadamente hasta 40 o 45 minutos, dando lugar a la disputa de tres matches por jornadas, y así, en sólo tres días, cada nación se enfrentará a los nueve rivales dispuestos para cada grupo.

Por disposición del ente rector de esta actividad, las naciones participantes estuvieron obligadas a integrar sus equipos con 6 jugadores titulares y 6 suplentes, y con equidad de fuerzas; es decir 4 jugadores Sub20 (dos hombres y dos mujeres), y 8 ajedrecistas (cuatro de ambos géneros). Así la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) decidió que la delegación nacional estuviera conformada por: Varones: Diego Flores, Federico Pérez Ponsa, Fernando Peralta y Rubén Felgaer; Mujeres: Carolina Luján, Florencia Fernández, Guadalupe Besso y Anapaola Borda. Y Sub20 masculino: Lucas Corro y Tomás Kapitanchuk, y Sub20 femenino: Candela Francisco y Valeria Bank.

La segunda división está integrada por 50 países, divididos en 5 zonas (A, B, C, D -aquí está Argentina- y E), de las que sólo los tres mejores clasificados de cada grupo (15 en total) accederán a la siguiente etapa, al cuadro Top o principal. Allí, a partir del 8 de septiembre, los aguardarán otras 25 naciones preclasificadas, por lo que los 40 países (25+15) serán divididos en cuatro grupos de 10 equipos cada uno, donde sólo los 2 mejores de cada grupo accederán a la siguiente etapa. Allí, los 8 mejores conjuntos disputarán por sistema de Play Off, de eliminación directa Cuartos, Semifinal y Final, respectivamente, de ésta particular competencia.

Carolina Luján, parte del equipo argentino que compite en la II Olimpíada de Ajedrez Online 2021

La modalidad de juego Online para este tipo de competencia nació como consecuencia de la pandemia por el COVID-19; la 44ª olimpíada de ajedrez presencial que estaba anunciada para realizarse en Moscú, entre el 5 y 18 de agosto de 2020 fue suspendida cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó no llevar a cabo el certamen por el alto riesgo de contagios que ocasionaría la reunión de más de 2000 ajedrecistas en un ámbito cerrado. A raíz de ello, el presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich decidió la postergación de la prueba presencial hasta 2022, y agregó al calendario deportivo el lanzamiento de la 1ª Olimpíada On Line en 2021 (compartieron el primer puesto Rusia e India), y desde el pasado 20 de agosto, la 2da edición, repitiendo el formato en línea pero con algunos ajustes en la conformación de los equipos para lograr más equidad de fuerza entre los rivales y mayor participación de mujeres.

El 20 de agosto comenzó el certamen (una especie de mundial de seleccionados), que en sus primera etapas clasificatorias tuvo por protagonistas a los equipos de las naciones con menor poder ajedrecístico. Argentina fue ubicada en la segunda división de mayor fuerza debido al ranking de sus históricas actuaciones (tres subcampeonatos olímpicos, en 1950, 1952 y 1954; dos terceros puestos en 1958 y 1962, y organizador de la Copa de Naciones 1939 y la Olimpíada de 1978).

Estos fueron los parciales de cada match disputado ayer.

Argentina 3,5 v. México 2,5

Diego Flores 0 v. Manuel Hoyos 1; Federico Pérez Ponsa 1 v. Julio Díaz Rosas 0, Carolina Luján 1 v. Zenia Corrales 0, Florencia Fernández 0 v. Alejandra Guerrero 1, Tomás Kapitanchuk 0,5 v. José García 0,5 y Candela Francisco 1 v. Astrid Flores 0.

Argentina 6 v, Marruecos 0

Fernando Peralta 1 v. Mohamed Tissir 0, Rubén Felgaer 1 v, Ismael Karim 0, Carolina Luján 1 v. Laila Elamri 0, Anapaola Borda 1 v. Safae Lakehal 0, Tomás Kapitanchuk 1 v. Nassim Zrikem 0 y Candela Francisco 1 v. Ahlam Makhlouf 0.

Argentina 5 v. Argelia 1

Diego Flores 1 v. Ala Boulrens 0, Federico Pérez Ponsa 1 v. Mohamed Achour 0, Carolina Luján 1 v. Manel Nasr 0, Florencia Fernández 1 v. Inés Belattar 0, Lucas Coro 0 v. Massinas Djabri 1 y Candela Francisco 1 v. Nesrine Boubendir 0

El equipo argentino masculino en Estambul, Peralta, Flores, Felgaer y Mareco

“Aunque ya llevo más de un año y medio sin jugar de manera presencial, y eso se nota, ayer volví a jugar Online y me sentí bien; no por el resultado personal, gané una y perdí la otra, sino por la actuación del equipo. Se ganaron los tres matches y el objetivo sigue siendo pasar de ronda. Hoy será clave los duelos ante Brasil y Uruguay; allí se verá mejor cómo quedamos para la última rueda” contó a Infobae, Diego Flores, siete veces campeón argentino y a un título de alcanzar el record de Miguel Najdorf con ocho.

“Esta fue mi primera vez en un torneo tan importante aunque sea por internet; el comienzo fue duro con México pudimos haber perdido, por suerte ganamos y después fue más cómodo los matches con Marruecos y Argelia. Creo que tenemos chances de clasificar, el rival más duro de la zona es Eslovenia, y después las otras dos plazas probablemente las disputemos entre Argentina, Uruguay y Brasil. Por eso hoy será clave la jornada porque no enfrentamos con ellos” contó el gran maestro zarateño Federico Pérez Ponsa, representante del Club Obras.

“Me sentí contenta y bendecida de poder representar a mi país” dijo la más joven integrante del plantel argentino, Candela Belén Francisco Guecamburu, de 15 años, campeona argentina, sudamericana y panamericana de ajedrez. Y agregó “Creo que lo mejor fue el apoyo de todo el equipo, entre titulares y suplentes, y si seguimos por esta senda tenemos grandes chances de pasar a la rueda siguiente”.

La tabla de posiciones, tras la 1ª rueda

1°, Argentina, 14,5 puntos, 2°, Brasil, 13,5, 3°, Eslovenia, 11, 4°, Venezuela, 10,5, 5° Angola, 10, 6°, México, 9, 7°, Uruguay, 8,5, 8°, Sudáfrica, 7,5, 9°, Argelia, 4,5 y 10°, Marruecos, 1.

Entre los mayores recaudos que tomó la organización, dado este sistema de juego por Internet donde los ajedrecistas participan desde sus casas, y para eludir las posibilidades que algún jugador reciba asistencia externa (ya sea de otra persona o a través de un programa informático) está el control de la zona de juego. Los integrantes de cada equipo deben participar de un zoom, donde la cámara de cada computadora permite un seguimiento de la mirada y movimientos de cada jugador. Dos supervisores puestos por la organización participan del zoom, y se encargan de la tarea. Mientras se juegan las partidas, los ajedrecistas deben tener su rostro frente a la cámara y los micrófonos abiertos.

Para la etapa siguiente, la serie Top, los equipos allí participantes deberán tener a sus jugadores con dos cámaras, una que permita visualizar el rostro y otra que muestre la habitación o lugar de juego.

El certamen

En 1924, por iniciativa del francés Pierre Vincent y el inglés Leonard Rees fueron cursadas las invitaciones para la realización del 1er Congreso de la FIDE, en París. Aunque la verdadera excusa era la solicitud al Comité Olímpico Internacional (COI) para que incluyera esta actividad en los 8° Juegos Olímpicos de la era moderna, la falta de documentación que avalara que los ajedrecistas actuaban como deportistas amateurs (la mayoría de ellos jugaban torneos con premios en dinero) impidió el avance de las negociaciones. Fue así como dirigentes y ajedrecistas de 15 naciones, entre los que estaba el argentino Roberto Grau decidieron la creación del organismo rector del ajedrez mundial y firmar el acta de fundación de la Fedération Internationale des Échecs, el 20 de julio de ese año. De manera paralela, se organizó el “Torneo de Aficionados de Ajedrez” la primera competencia colectiva en la historia de esta actividad, una especie de olimpíada oficiosa que tuvo por vencedor al equipo de Checoslovaquia (Argentina finalizó 5ª).

Federico Pérez Ponsa, parte del equipo argentino que compite en la II Olimpíada de Ajedrez On Line 2021

Tres años después, en Londres 1927, se disputó la 1ª Olimpíada oficial, llamada Copa de las Naciones que reunió a 16 países y 70 jugadores. Hungría fue campeón, y Argentina ocupó la 12ª posición. Desde entonces y salvo el período de la Segunda Guerra Mundial, las olimpíadas de ajedrez se disputaron de manera bianual. Argentina vivió su época dorada en estas competencias entre los años 50 y 60 donde cosechó tres medallas de plata y dos de bronce.

La última edición presencial fue en Batumi (Georgia) en 2018, con la inscripción de 180 naciones y más de 2000 ajedrecistas entre los equipos masculinos y femeninos. La delegación China ganó ambas pruebas, y Argentina finalizó 41° en varones, y 45° en mujeres.