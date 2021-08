“Checo” Pérez saldrá séptimo en Gran Premio de Bélgica

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

El piloto Sergio “Checo” Pérez” saldrá desde la séptima posición en la parrilla para el inicio de carrera en el Gran Premio de Bélgica al registrar un tiempo de 2:02.112 en el cronómetro. El mexicano saldrá por detrás de Verstappen, Russell, Hamilton, Ricciardo, Vettel y Gasly, en ese orden.

En sesión de clasificación desde el circuito de Spa-Francorchamps, los pilotos lucharon en contra de las condiciones climatológicas de lluvia que significó retrasos en el inicio e incidentes en la pista, el más fuerte durante la Q3 donde Lando Norris patinó su coche y se impactó contra el muro de contención, lo que obligó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja y detener la sesión.

Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica. Foto: Twitter @F1

“Checo” Pérez no tuvo mayores problemas en la pista, no obstante, la planeación desde boxes no fue la ideal, pues el piloto no tuvo más que una oportunidad de vuelta rápida. Su compañero de equipo, Max Verstappen logró la pole position con una marca 1:59.765.

Sorpresa en las primeras posiciones

El piloto británico George Russell, de la escudería Williams, se convirtió en la sorpresa de la clasificación al lograr obtener el segundo mejor cronómetro (2:00.086) por delante del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton y su Mercedes (2:00:099), lo que le valdrá salir por primera vez en su carrera desde la primera línea mañana en carrera.

A falta de lo que Russell pueda lograr el día de mañana durante la competición, su buena actuación de este fin de semana (y en general durante toda la temporada) aumenta sus posibilidades de poder concretar un acuerdo con Mercedes para tener un asiento en la temporada 2022 de la Fórmula 1.

En relación, Valtteri Bottas, compañero de Hamilton, finalizó octavo lugar en pista. Sin embargo, el finlandés iniciará en la posición 13 debido a que pagará la sanción de perder 5 peldaños, impuesta por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como resultado del choque que ocasionó en el Gran Premio de Hungría y que generó graves daños a los automóviles de Red Bull.

El piloto británico busca ocupar un asiento en Mercedes para la próxima temporada. Foto: Twitter @GeorgeRussell63

Es entonces, que la lista en como largaran en carrera los diez primeros pilotos la conforman Verstappen, Russell, Hamilton, Ricciardo, Vettel, Gasly, Pérez, Ocon, Norris (a falta de confirmar su estado de salud y la condición de su automóvil) y Leclerc, que se incorpora ante el desplazo de Bottas.

Destaca que los pilotos de Ferrari no consiguieron superar la Q2. Ni el español Carlos Saiz, ni el monegasco Charles Leclerc tuvieron una buena sesión. De esta forma, los lugares del 11 al 20 quedan definidas de la siguiente manera: Latifi, Sainz, Bottas, Alonso, Giovinazzi, Tsunoda, Schumacher, Raikkonen, Mazepin y por último, Stroll, que al igual que Valtterri fue sancionado con cinco posiciones por el mismo motivo (en pista había logrado se colocó 15º).

Cambios en el Gran Premio de México

En sintonía con la transmisión de la sesión, la organización del Gran Premio de México y la Fórmula 1, anunciaron cambios en el calendario carreras. Es así como la carrera con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre y no del 29 al 31 de octubre como se tenía previsto, es decir, se recorre una semana.

SEGUIR LEYENDO: