“River, te voy a llevar siempre en mi corazón”: la sentida despedida de Gonzalo Montiel

La emotiva despedida de Gonzalo Montiel

River Plate sufrió una dura baja en plena temporada. Gonzalo Montiel, pieza clave dentro del esquema diseñado por Marcelo Gallardo y habitual convocado por Lionel Scaloni en la selección argentina, acaba de ser transferido al Sevilla, uno de los principales animadores de la Liga de España.

Tras ser presentado de manera oficial en la institución andaluza, Cachete utilizó sus redes sociales para despedirse del club de sus amores. “Esperé a firmar para poder saludar y agradecer al club, que es mi casa, me formó desde chico, me dio valores y me hizo jugador. Hoy, después de 14 años, me toca despedirme del club que me dio todo, que me abrió las puertas para que yo pueda crecer como jugador, y sobre todo como persona”, comenzó su relato en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, colaboradores. Gracias por la confianza que siempre me brindaron. A la gente del club que trabaja para que a River no le falte nada .. A la pensión, mi segunda casa, donde viví muchos años. Y sobre todo a la gente de River, del más grande, que siempre me dio todo su cariño y apoyo”, añadió el futbolista que fue transferido una suma cercana a su cláusula de salida (a los de Núñez le ingresará una suma cercana a los 8 millones de euros).

Para cerrar, Montiel rememoró la histórica Copa Libertadores ante Boca Juniors en el mítico Santiago Bernabéu: “Me llevo en el corazón cada recuerdo y título, desde el más pequeño hasta la final más importante de la historia. ¡Ojalá algún día vuelva a ponerme la camiseta más linda! ¡Gracias River Plate por todo lo que me diste, TE VOY A LLEVAR SIEMPRE EN MI CORAZÓN ⚪️❤️⚪️!.

Gonzalo Montiel, nuevo futbolista del Sevilla

El futbolista de 24 años firmó contrato por cinco años con la entidad que finalizó en la cuarta colocación de la Liga de España, detrás de Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Tras ser derrotado por Borussia Dortmund en octavos de final de la última Champions League, Sevilla volverá a estar presente en el máximo torneo de clubes a nivel continental esta temporada.

Los dirigidos por Julen Lopetegui, que debutarán en el torneo local este domingo ante Rayo Vallecano en condición de local, cuentan con varios argentinos dentro de su plantel, como Marcos Acuña, Alejandro Papu Gómez, Lucas Ocampos y Erik Lamela. Montiel competirá mano a mano por un lugar dentro de los 11 con un emblema de la entidad: Jesús Navas.

Cachete, que debutó de manera oficial con la camiseta de River en 2016, se consolidó como marcador de punta derecho de la mano del Muñeco. En su estadía en la institución conquistó una Copa Libertadores, dos Recopas Sudamericanas y tres Copas Argentina, más allá de que recientemente fue parte del plantel de la selección argentina que alzó la Copa América en el Estadio Maracaná de Brasil.

