La jornada de domingo en la Liga Profesional se abre con dos partidos: Gimnasia-Atlético Tucumán y Vélez-Colón

Vélez buscará el primer triunfo en el campeonato ante el último campeón, Colón (REUTERS/Dolores Ochoa)

Será otro domingo de mucha actividad en el fútbol argentino con cuatro encuentros que le darán color a la quinta jornada que se inició el viernes y continuó ayer. Por la noche disputarán el clásico de Avellaneda Independiente y Racing, mientras que en la previa se medirán Boca y Argentinos Juniors en la Bombonera. Pero los que levantarán el telón son Gimnasia La Plata y Atlético Tucumán en el Bosque; y a su término chocarán Vélez y Colón, último campeón argentino.

GIMNASIA LA PLATA-ATLÉTICO TUCUMÁN

Fútbol en La Plata: Gimnasia ante Atlético Tucumán

El Lobo inició el certamen de buena forma (dos empates y una victoria) y saboreó un nuevo triunfo en su última presentación ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, pero el Halcón se lo dio vuelta sobre la hora. En casa, tratará de retomar la senda victoriosa frente a un Decano que viene de igualar sin goles ante Vélez pero sueña con pelear arriba y cuenta con chances de meterse en la zona de ingreso a la Sudamericana 2022 en esta fecha.

La dupla Martini-Messera ensayaría dos modificaciones respecto al último compromiso en el Tripero: Germán Guiffrey superó un esguince de tobillo y sustituirá a Fratta, mientras que Alexis Domínguez actuará en la ofensiva por Facundo Contín. Vale mencionar que ni Maximiliano Coronel ni Johan Carbonero se recuperaron de sus lesiones y volverán a ser baja. En la vereda de enfrente, Omar De Felippe apostaría por un once idéntico al que paró contra el Fortín la jornada pasada.

Probables formaciones:

Gimnasia La Plata: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla; Manuel Insaurralde, Matías Miranda; Matías Pérez García, Luis Rodríguez y Alexis Domínguez. DT: Leandro Martini-Mariano Messera

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Mauro Osores, Marcos Valor; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia; y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Hora: 13.30

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Televisará: TV Pública





VÉLEZ-COLÓN

En Liniers, Vélez recibirá a Colón

El equipo de Mauricio Pellegrino no arrancó para nada bien este semestre: fue eliminado por Barcelona de Ecuador en los octavos de final de la Libertadores, todavía no ganó en lo que va del campeonato y es el único equipo que no marcó ni un solo gol (empates sin goles ante Racing, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán y derrota ante Central en Rosario). El Fortín afronta una severa turbulencia y necesita recuperarse contra el campeón defensor en su feudo.

Los velezanos no podrán contar con una de sus figuras: Ricardo Centurión protagonizó otro escándalo tras el último encuentro ante los tucumanos y fue expulsado por el árbitro Andrés Merlos. Por otra parte, está al caer un refuerzo importante como Lucas Pratto, a la vez que se pospuso la venta de Thiago Almada a la MLS. El juvenil permanecerá en la institución al menos hasta enero.

El Sabalero tuvo andar irregular en lo que va del certamen: derrotó a River como visitante, luego fue goleado por Lanús en Santa Fe e igualó con Huracán antes de volver a ganar contra Godoy Cruz. Los de Eduardo Domínguez sueñan ahora con su primera liga tras haber ganado la última copa nacional y para eso necesitan ganar fuera de casa. Wilson Morelo, con un edema muscular en el aductor izquierdo, será baja. ¿El reemplazante? Sería Cristian Ferreira, que viene de convertir ante el Tomba.

Probables formaciones:

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela; Agustín Bouzat, Santiago Cáseres, Federico Mancuello, Lucas Janson; Juan Lucero y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Gonzalo Piovi; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Alexis Castro, Cristian Bernardi, Cristian Ferreira; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez

Estadio: José Amalfitani

Hora: 15.45

Árbitro: Fernando Rapallini

Televisará: Fox Sports

