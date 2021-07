Cómo vivió Bilardo la Copa América y cuál fue su reacción tras la consagración de la selección argentina

El Doctor, en su última aparición pública, a 35 años del título de Argentina en México 86

Desde el departamento que habita, acompañado por su familia y con el cuidado permanente de los enfermeros, Carlos Bilardo vibró con la Copa América que conquistó Argentina en Brasil luego de 28 de sequía. Además de ser técnico albiceleste entre 1983 y 1990 (ganó el Mundial 86 y llegó a la final en el de Italia), se desempeñó como director de Selecciones Nacionales entre 2008 y 2014, etapa en la que trabajó junto a Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, coronados el sábado pasado en el Maracaná. De ahí la cercanía con el título. “Está muy feliz por los muchachos”, apuntó Jorge, hermano del ídolo de Estudiantes de La Plata.

En una entrevista con el programa Mañana es mejor, de radio Provincia, Jorge contó que “Carlos está bien; vimos partidos juntos pero no comenta nada. Vos podés decir algo pero él no comenta nada, ni si alguien está bien o mal parado. Siempre fue así. Disfrutó de la obtención de la Copa América y siguió la final de la Eurocopa. Ahora está esperando que arranque el torneo argentino”. Su postura tiene que ver con no criticar a un colega en funciones, tal como es el caso de Scaloni.

Es que, en la previa del hito en México 86, el Narigón fue fustigado por los medios, al punto de que hubo movimientos para sacarlo del banco de suplentes. “Yo tenía confianza. el técnico Scaloni va a tener problemas de acá al Mundial, y aunque salga campeón del mundo, también. Hay técnicos que lo defenestraban y eso no va. Es como si un jugador hablara mal de otro”, planteó su hermano en la misma sintonía.

El Doctor y Messi, cuando el ex DT estaba a cargo del área de Selecciones Nacionales de la AFA

Bilardo sufre el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que le fue detectada a fines de mayo de 2018 cuando debió ser internado de urgencia en la clínica Fleni. Luego fue intervenido, pasó una temporada en una residencia y después se mudó al departamento que habita, con la contención de su familia y la asistencia profesional.

Para evitar emociones fuertes que pudieran impactar en su salud, los allegados a Bilardo le mantienen en reserva las noticias sobre las muertes de Diego Maradona y Alejandro Sabella, ocurridas en noviembre y diciembre del año pasado.

“Estamos esperando que el doctor nos diga cuándo le podemos decir lo de Diego. Carlos pregunta por Diego. La otra vez estábamos con (José) Lemme y preguntó: ‘Che, ¿dónde estará el Diez?’. ‘Y... estará por ahí', le dije. El doctor dijo que hay que esperar a decírselo” teveló Jorge hace 15 días en radio Colonia.

Con información de Télam

SEGUIR LEYENDO: