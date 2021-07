El motivo por el que se cayó el pase de Franco Di Santo a Boca y el juvenil que eligió Russo para la lista de la Libertadores

Di Santo continuaría en San Lorenzo: no irá a Boca (@casla)

Era una de las alternativas más potables para Boca dentro de un complicado mercado de pases pero finalmente se terminó diluyendo: Franco Di Santo seguirá en San Lorenzo. El delantero que había recibido el contacto de miembros del Consejo de Fútbol xeneize hace poco más de dos semanas no será refuerzo para el equipo de Miguel Ángel Russo, luego de la última reunión de hoy entre las partes.

Esta jornada pudo significar la del traspaso del atacante de 32 años a la Ribera, en una suma por la compra de su pase que no trascendió pero oscilaba entre los 2 y 3 millones de dólares. Sin embargo todo quedó frenado y, pese a haber terminado en buenos términos, no hubo acuerdo. ¿Qué sucedió? El ex Chelsea percibe una importante cifra en dólares y pretendía tener un contrato con dólar libre, algo que la directiva boquense no estuvo dispuesta a ceder.

De esta manera Russo tendrá que conformarse con los cuatro refuerzos que llegaron hasta ahora para afrontar los dos encuentros por los octavos de final de la Libertadores ante Atlético Mineiro (martes 13 de julio en la Bombonera y martes 20 de julio en Belo Horizonte): Marcelo Weigandt, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. Hay que recordar que el otro apuntado en este mercado era el lateral derecho peruano Luis Advíncula, por el que todavía no hubo nuevos avances y por ahora comenzará la pretemporada con el Rayo Vallecano, que acaba de ascender a la máxima división española.

Por reglamento, la Conmebol permite realizar 5 modificaciones en la lista de buena fe a los clubes participantes antes de la disputa de los octavos de final. Boca empleará cuatro de ellas para las incorporaciones mencionadas mientras que la quinta, según pudo averiguar Infobae, será una de las máximas promesas de la cantera: el lateral izquierdo de 16 años Valentín Barco.

Valentín Barco, el juvenil por el que apostará Russo en la lista de la Copa

El Colo realizó su primera pretemporada con el plantel profesional y quedó como primera alternativa al otro canterano que se perfila para ser titular en la serie contra Atlético Mineiro, Agustín Sandez. El categoría 2004 viene de sumar varios partidos en la Reserva y es una fija en el Sub 17 de la selección argentina, que postergó competiciones oficiales por la pandemia del COVID-19. Barco participó de los amistosos previos ante Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín con el segundo equipo y no desentonó.

Su inclusión en la nómina, más allá de sus magníficas condiciones, se deben a la baja de Frank Fabra, afectado a la selección colombiana que terminará de competir en la Copa América este viernes (disputará el partido por el tercer y cuarto puesto ante Perú) y acaba de sufrir la pérdida de su padre, por lo que tendrá unos días de licencia que lo marginarán de los choques coperos ante el Mineiro. Entonces, de no cerrarse algún refuerzo inesperado en las próximas horas (habrá tiempo hasta el sábado por la tarde para efectuar los 5 cambios en la planilla), Barco ocupará una de las plazas que dejaron los jugadores que se marcharon del club en este mercado.

SEGUIR LEYENDO: