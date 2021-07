Brillante desempeño de un velero argentino en la Regata Génova-San Remo

El velero From Now On en pleno desarrollo de la regata en Italia.

El velero From Now On, capitaneado por Fernando Chain del Yacht Club Argentino, notable ganador de la última edición de la prueba 2019, tuvo una gran victoria en en la Regata Génova -San Remo en la categoría 0RC 1 y quedó segundo en la Regata San Remo-Giraglia-Génova.

La 68°Rolex Giraglia Race tiene como meta la isla de la Giraglia que se encuentra a pocas millas de la costa norte de Córcega, una desierta y solitaria isla con un gran faro blanco. “La reina de las regatas” no tuvo como partida al puerto de Saint Tropez de Francia este año, a causa de la pandemia del COVID-19 el punto de inicio cambió al puerto de del balneario de San Romeo en la costa del Mar de Liquerea.

El velero comandado por Chain tiene su base permanente en el puerto de Scarlino en La Toscana, y para llegar a allí la tripulación tuvo que superar grandes desafíos logísticos, sanitarios y migratorios. El equipo estuvo integrado por Fernando Chain como Capitán, Hernán Mones Ruiz, Ezequiel Despontín, Pablo Despontín, Martín Frey, Jordán Rivas, Román Salvo, Guido Lépori, Alejo Rigoni, Horacio Cardarelli y César Recalde.

El From Now On obtuvo la victoria de una manera inusual, no solo se impuso, sino que fue la única embarcación en completar la prueba. A causa del poco viento predominante, se hizo difícil encontrar el camino a San Remo. A las 19 del 13 de julio, zarparon 30 embarcaciones y luego de 7 horas de regata, la flota estaba inmovilizada aún frente a Génova. A un centenar de metros de la costa, una casi imperceptible brisa comenzó a impulsar al From Now On. El resto de la regata fue siempre a no más de 200 metros de la costa, con riesgo calculado y confiando en la precisión de las cartas náuticas.

Para Chain, “el desempeño tuvo dos componentes vitales, la primera correr el riesgo de navegar pegados a la costa, literalmente por encima de las piedras, la segunda, correr las 22 horas de regata con la concentración de un circuito de dos horas”. La llegada no estuvo exenta de tensión. La línea de llegada en San Remo se levantaba a las 17 y hacia el mediodía el viento seguía siendo incierto. El cruce de la línea se produjo a las 16.48. Al llegar al muelle, incrédulos, los tripulantes del From Now On tomaron conocimiento que el resto de los barcos de la clase ORC había abandonado al leer el conocido “DNF” en el tablero de resultados (Did Not Finish). En la clase IRC, solamente 4 barcos cruzaron la meta.

La largada de la regata San Remo-Giraglia-Génova fue imponente con más de 300 embarcaciones en el agua, varios helicópteros en el aire y una brisa fresca que generó un espectáculo de luz, color y acción fuera de lo común.

Parte de la tripulacion del velero From Now On recibiendo el premio de la Regata.