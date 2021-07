El Pity Martínez, sin filtro: los cruces con Gallardo en River, el temor de Enzo Pérez antes de atajar y cómo los hinchas de Boca le piden fotos en la calle

Pity Martínez habló del temor que tenía Boca ante River





La extensa corrida ante el arco abandonado del Santiago Bernabéu representa una escena que quedó grabada en la memoria colectiva de los amantes del fútbol. Fue el partido que cambió la historia del deporte nacional y el Pity Martínez tuvo el privilegio de cerrar la victoria para River y concretar la gloria continental en la recordada final de la Copa Libertadores ante Boca.

En su visita a los estudios de ESPN, el autor del tercer gol del Millonario que selló el 3 a 1, reveló detalles de sus días en Núñez. Para él, Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio y Enzo Pérez deben instalarse en la galería de los ídolos del club, junto a Marcelo Gallardo, a quien considera “un técnico para el Barcelona o el Real Madrid’'.

“El Muñeco es un técnico para el Real Madrid o el Barcelona por cómo respeta al grupo y cómo trata a los jugadores más jóvenes y a los más experimentados. Después, los que entran a la cancha son los futbolistas. Él puede marcar varias cosas, pero el que decide dentro de la cancha es el jugador. Marcelo no estuvo en dos partidos decisivos para nosotros porque estaba suspendido, y si bien estaba Matías (Biscay), uno necesitaba que le marquen algunas cosas. Sin embargo, teníamos una confianza increíble porque dentro del campo había jugadores que eran como Marcelo, que eran Ponzio y Maidana”, analizó.

Pity Martínez habló de lo que significa Gallardo para River





En este sentido, el héroe de aquella jornada reveló detalles de lo que pasaba en los constantes entrenamientos ante el Xeneize: “Nunca pensé que se nos escaparía esa final. Sentíamos y notábamos el respeto que nos tenían. No sé si había temor. Yo sabía lo que significaba ese partido, y no nos podíamos dejar ganar por el miedo. Queríamos demostrar que teníamos una actitud ganadora. Y el rival sabía eso. Los jugadores de Boca sabían que estábamos fuertes. En la cancha de River no pasaba tanto como en La Bombonera. Notaba en la mirada de sus jugadores que estaban asustados y preocupados”.

Desde aquel día en la capital española comenzó a recibir mensajes en sus redes sociales de hinchas del Millonario que bautizaban a sus hijos con el nombre Yvael, en referencia al relato de Mariano Closs, quien cerró su épica jugada con una frase que representa una melodía fabulosa en todos los simpatizantes de La Banda: “Y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River”...

Pity Martínez dijo que los hinchas de Boca le piden fotos en la calle

Aunque parezca una ironía del destino, el Pity Martínez también sorprendió cuando aseguró que muchos fanáticos del Xeneize se le acercan para pedirles selfies cuando lo encuentran en la vía pública. “Hay hinchas de Boca que me piden fotos en la calle. Muchos me joden por el gol en Madrid, pero siempre es con respeto. A veces los nenes quieren sacarse una foto y los padres no quieren, entonces yo me acerco y me la saco igual”, subrayó con una sonrisa.

Finalmente, el talentoso volante también confesó una conversación que mantuvo con Enzo Pérez en los momentos previos al día que el experimentado mediocampista mendocino tuvo que atajar por el brote de coronavirus que había sufrido el plantel de Núñez. “Cuando hablé con Enzo me dijo que estaba un poco cagado de ir al arco. El día anterior estaba tranquilo, pero después se puso nervioso. Y yo le dije que iba a salir en todo el mundo. Fue una locura”, concluyó.

Pity Martínez habló del temor que tuvo Enzo Pérez cuando atajó

