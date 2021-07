Scaloni señaló a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos y advirtió: “El que crea que se puede ganar 3-0 fácil todos los partidos está equivocado”

Scaloni, muy conforme con lo ofrecido por Argentina hasta ahora (REUTERS/Diego Vara)

Lionel Scaloni se fue muy satisfecho con el 3-0 a favor de Argentina, pero no solamente por el resultado contundente sino por la actuación con la que su equipo cimentó la clasificación a las semifinales de la Copa América. Ahora se vendrá Colombia, rival al que analizó. Lógicamente se deshizo en elogios para con Lionel Messi, volvió a criticar el estado del campo de juego y puntualizó dónde estaba cuando la Selección ganó su última Copa América en 1993.

LAS MEJORES FRASES DEL DT ARGENTINO:

· “Jugamos el partido que teníamos que jugar. No quiero ser reiterativo con el tema de las condiciones de la cancha, lo dejo ahí. El primer tiempo hasta el minuto 25 tuvimos tres situaciones de gol claras. Creo que fue el partido que más situaciones tuvimos, aunque es verdad que ellos tuvieron algunas porque son un equipo peligroso, rápido, con jugadores ofensivos”

· “En un momento se hizo trabado, con muchas faltas, ahí no nos achicamos y seguimos haciendo nuestro trabajo. Si hay que trabajar el doble, se trabaja”

· “El partido de Leo (Messi), yo sinceramente no sé si se va a cansar de que lo elogien todos los días. Lo mejor que nos puede pasar a los amantes del fútbol es que juegue hasta la edad que pueda y lo disfrutemos, no hay mucho más para aclarar”

· “A Messi lo disfrutan hasta los contrarios cuando juegan en contra. Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, es difícil que un jugador esté a su altura . Puede que Neymar en algún momento sea un jugador similar pero, por lo que hizo, está haciendo y seguirá haciendo, es para recordarlo como lo que es”

· “Mantenemos una línea de juego hace rato. Podemos jugar por momentos bien y por momentos como el día de hoy. La línea del equipo es para valorar. Los jugadores dan el máximo hasta el último minuto de partido y eso como entrenador me llena de orgullo”

· “ El que crea que se puede ganar todos los partidos 3-0 fácil está equivocado . Sobre todo en esta Copa América que tiene unas condiciones muy diferentes a todas. Con partidos trabados y jugando de una manera un poco más allá del límite”

· “No sé si es el mejor momento del equipo. Es un instancia que nos gusta, es decisiva e intentaremos seguir adelante con la máxima humildad y trabajo”

· “¿Dónde estaba cuando Argentina ganó la última Copa América? Seguramente en mi pueblo, en Pujato. En el 93 estaba jugando en Newell’s, esperando para ir a entrenar al otro día. No tengo el recuerdo 100% pero estaba ahí disfrutando de esa selección”

· “El primer tiempo fue muy cortado, con muchas faltas y muchas al límite, que no si quiera hubo amarillas. Entendimos que el partido desde ese punto de vista no estaba bueno. En el descanso corregimos, nos dimos cuenta de que el árbitro al final no cuenta y teníamos que hacer nuestro partido. Al final nos puede jugar en contra estar pensando en el árbitro, pero hay momentos en que no lo podés controlar”

· “Quiero remarcar que en esta Copa América cualquiera de estas selecciones podría hacerle fuerza a cualquier selección del mundo. El nivel es bastante grande, no es como antes donde los partidos se daban por descontado que ibas a ganar”

· “Las sensaciones por jugar dos semifinales seguidas son buenas, pero al final siempre gana uno y el resto parece que no vale. Nosotros dejamos claro que es importante el proceso, cómo lo llevás a cabo y cumplís”

· “A Colombia ya lo enfrentamos en Eliminatorias. Ahora recuperarán a (Juan) Cuadrado, será difícil y como todos los partidos, pasa que ahora es una instancia decisiva que da acceso a una final. Esperemos jugarlo con la misma intensidad y ganas, tenemos una ilusión enorme de jugar la final”

· “La final de 2019 (contra Brasil) fue uno de los mejores partidos desde que estamos en la selección y lo perdimos. No es valorable porque al final lo que cuenta es ganar, pero a veces otras cosas deberían contar. Jugamos incluso mejor que Brasil, tuvimos más ocasiones, quedamos afuera por momentos puntuales. El momento de ahora puede ser comparable, más allá de que tenemos la oportunidad de ganarla y la otra ya no”

SEGUIR LEYENDO: