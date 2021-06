El boletín de Argentina en la goleada a Bolivia por la Copa América: Messi superstar y tres socios para tener muy en cuenta

El festejo colectivo de Argentina en el cuarto gol en Arena do Pantanal (REUTERS/Mariana Greif)

Franco Armani (6): en un partido tranquilo ante un rival que casi no inquietó, no se complicó y participó del juego con los pies. Una buena atajada ante un intento solitario de Chura en el primer tiempo. En el tanto de Saavedra, nada que hacer.

Gonzalo Montiel (6): muy contenido, sin la confianza con la que se lo ve en River en el primer tiempo. Más lanzado en el segundo; casi anota el cuarto y del rebote facturó Lautaro Martínez, En la marca no tuvo problemas.

Germán Pezzella (6): agresivo para cortar bien adelante y darle juego a la Argentina desde el fondo. Sin titubear, seguro.

Lisandro Martínez (6): salvo alguna cesión imperfecta, sin problemas en un partido que no lo exigió tanto. Cumplió y ganó aplomo para una próxima oportunidad. Hasta pudo anotar, pero se lo impidió Lampe.

Marcos Acuña (8): un atacante más para Argentina. Para un Messi acostumbrado a que el lateral zurdo le pase, hizo los deberes. Se complementó a la perfección con el Papu Gómez y en general no padeció en la marca. Autor del centro del cuarto gol. El lunar: Justiniano le ganó la espalda en el único grito de Bolivia.

Exequiel Palacios (6): prolijo, se asoció en la estructura ofensiva y participó activamente en la presión. Buen regreso a la titularidad del ex River, que llegó con lo justo por lesión a la doble fecha de Eliminatorias y la Copa América.

Guido Rodríguez (7): otro partido redondo del volante central del Betis. A un toque, jugó e hizo jugar. Bien ubicado para el corte, rueda de auxilio para sus compañeros, puntal en la presión. El equilibrio de un conjunto que buscó y buscó.

El festejo de Papu Gómez, tras su remate de aire, tras una excelente asistencia de Messi (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Alejandro Gómez (8): el Papu volvió a destacarse, como ante Paraguay. Un gran gol tras asistencia de Messi, forzó el penal que anotó la Pulga y se combinó con inteligencia con Acuña. Scaloni encontró una alternativa de oro para la Selección con el organizador de juego del Sevilla.

Ángel Correa (8): imparable en el primer tiempo. Cada vez que controló y giró, generó un desparramo en la defensa boliviana. Buenas combinaciones con Messi, un remate que le tapó Lampe y dos habilitaciones justas para Agüero, que no logró traducir en gol. Otro recurso para tener en cuenta.

Lionel Messi (9): dos goles (uno, tras un globo excelso), una asistencia, gambetas en velocidad con su sello... Si Lampe no hubiera tenido una noche iluminada, podría haber anotado una cifra récord. Su fastidio cuando las cosas no le salieron en un partido para completar el fixture hablan de su compromiso con la Selección. A los 34 años, no faltó un minuto en lo que va de la Copa América

Sergio Agüero (6): solidario en la presión, impreciso en el área. Tuvo dos chances claras, tras cesiones de Correa, pero no le acertó al arco. Insinuó más de lo que concretó. Lo mejor de su repertorio: la brillante asistencia a Messi para el 3-0 parcial.

Julián Álvarez (6): tuvo una chance para convertir y trató de sumarse con atrevimiento al concierto. Buenos minutos, sin descollar.

Giovani Lo Celso (6): interesante retorno post lesión. Su ingreso marcó el segundo aire de Argentina, por autoridad y manejo.

Lautaro Martínez (7): rompió su enemistad con el gol y jugó para recuperar la fe en su juego. Lampe le tapó un par de intentos, peleó todas y mostró su mejor imagen pensando en cuartos de final.

Lautaro Martínez festeja su grito, un desahogo tras varios duelos de sequía (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Leandro Paredes: pase sencillo y coherente desde que ingresó. Eje para que Argentina retuviera la pelota hasta el final.

Nicolás Domínguez: también entró bien en la estructura. Criterioso.

Lionel Scaloni (7): Argentina hizo lo que pedía el partido; lo jugó con seriedad y ambición. Y subrayó la distancia en cuanto a jerarquía respecto de su rival. La rotación le permitió encontrar en Papu Gómez y Ángel Correa dos buenas alternativas. Le dio minutos a Lautaro Martínez para que recuperara confianza y lo logró. Se verá si efectivamente halló un equipo base y confiable a partir de cuartos de final.

