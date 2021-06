El día que Lisandro López firmó su contrato con Racing, Pizzi marginó del plantel a 10 jugadores

Licha selló su vínculo con la Academia en el Cilindro (Foto: Racing Club)

En Avellaneda se renovaron las esperanzas con el regreso el último ídolo. Es que Lisandro López selló su nuevo vínculo contractual con Racing hasta junio de 2022, en lo que será su tercer ciclo en el club. “¡El Capitán puso la firma! Lisandro López selló su vínculo con Racing hasta junio de 2022”, compartió la institución en sus redes sociales con el hashtag #LisandroVuelve.

Licha, de 38 años, es por ahora el primer y único refuerzo del equipo de Juan Antonio Pizzi. En la firma del contrato, llevada a cabo en la sala de conferencia del Cilindro, además del goleador estuvieron presentes Víctor Blanco y Rubén Capria, presidente y manager de la entidad bonaerense.

El plantel, por su parte, se entrenó por última vez en la cancha auxiliar de Avellaneda antes de partir rumbo a Santiago del Estero para continuar con la pretemporada que estará integrada por un grupo de 30 futbolistas.

Los jugadores académicos, que comenzaron la jornada con análisis de sangre, se movieron en el campo de juego, en donde tuvieron test de saltos y evaluaciones de fuerza aeróbica. Los resultados de los PCR realizados ayer en la vuelta a las prácticas dieron todos negativos, mientras que por la tarde realizarán análisis cardiológicos en la previa al viaje a Termas de Río Hondo.

De los 37 jugadores que ayer comenzaron la pretemporada (Ignacio Piatti tiene licencia autorizada por el cuerpo técnico) viajará un grupo reducido de 30, entre los que se destaca el regreso del ídolo del club, Lisandro López.

Por su parte, el paraguayo Lorenzo Melgarejo es uno de los que no seguirá ligado a la institución, tras haber sido relegado por Pizzi en los últimos compromisos. El volante de 30 años tenía contrato con la Academia hasta diciembre de 2022, pero decidió rescindir su vínculo con el club y podría seguir su carrera en Lanús. Los otros jugadores que no viajarían son Alexis Soto, Héctor Fértoli, Kevin Gutiérrez, Julián López, Tiago Banega, Maximiliano Cuadra, Lucas Orbán, Leandro Godoy y Fabricio Domínguez, quienes no serán tenidos en cuenta por el entrenador.

Además, el mediocampista Marcelo Díaz elevó una propuesta para continuar ligado a Racing, la cual será evaluada por la comisión directiva, encabezada por el presidente Víctor Blanco. En caso de que la dirigencia albiceleste decida prescindir de los servicios del chileno, la intención del cuerpo técnico y el manager Rubén Capria es contratar un mediocampista central para reforzar esa zona del campo. Y una de las opciones podría ser la de Franco Zuculini.

La delegación académica se juntará el miércoles por la mañana en el estadio Juan Domingo Perón y a las 10 partirá rumbo a la provincia de Santiago del Estero, en donde continuará la pretemporada de invierno.

