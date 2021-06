8 frases de Scaloni: por qué no descansó Messi, la causa del bajón de la Selección en el segundo tiempo y su mayor preocupación en la Copa América

Lionel Scalonil, entrenador de la selección argentina

Argentina se clasificó este lunes a los cuartos de final de la Copa América 2021 al obtener su segundo triunfo con un 1 a 0 ante Paraguay en Brasilia. por la tercera fecha del Grupo A. Alejandro Gómez anotó el único gol de la Albiceleste a los 9 minutos, para convertir al equipo de Lionel Messi en el segundo clasificado del grupo, después de que Chile asegurara su pase en el turno anterior de la jornada con un empate 1-1 contra Uruguay.

Luego del final, el entrenador del equipo, Lionel Scaloni, dio sus sensaciones sobre el encuentro en una breve conferencia de prensa en donde evitó hablar de cuestiones futbolísticas para explicar el mal rendimiento del equipo en el segundo tiempo. Además, no dejó en claro si la suplencia de Lionel Messi fue una opción en la previa, como se había barajado.

Su máxima preocupación

“Lo que me preocupa hoy es el estado físico de los jugadores y la verdad que las condiciones no eran las mejores para jugar. Tuvimos que hacer rotaciones y en el primer tiempo hicimos un buen partido. En el segundo tiempo hubo mérito de Paraguay, de su estado físico, de un equipo que hace días no jugaba (había jugado el lunes pasado), contra otro que jugó hace casi 48hs. Pero bueno... así y todo el equipo mostró una buena faceta el primer tiempo y hay cosas para mejorar como en todos los partidos”.

La posibilidad de que Lionel Messi fuese suplente

“Messi viene jugando todos los partidos y es muy dificil no contar con él, aún estando cansado sigue marcando las diferencia. Hoy hicimos rotaciones, pensamos que eran las justas y por suerte nos llevamos los tres puntos”.

Solidez defensiva

“Los partidos que nos marcaron fueron por jugadas puntuales, un penal o una pelota parada, el equipo en ese sentido está bien. Hemos revisado algunas cosas, creemos que se puede todavía mejorar, pero la línea para seguir manteniendo una buena base defensiva es esta”.

Merma en el segundo tiempo

“Paraguay tenia necesidad, estaba fresco y nosotros de fuerzas bastante justos por haber jugado hace poco (el viernes pasado) y los que entraron venían de inactividad también. Entonces creo que va por ese lado. El equipo en el segundo tiempo se juntó intentó que no le hagan ocasiones”.

“Las perdidas que tuvimos se achacan al cansancio y a la presión que hacía Paraguay. El equipo tiene buenos jugadores para tenerla mejor y seguramente lo vamos a corregir”.

Recambio para el próximo partido

“Ahora que tenemos esa posibilidad (descansar) es una posibilidad porque sino llegarán todos los jugadores muy justos”.

“Yo creo que estamos bien y la verdad que haber clasificado cuando queda una jornada nos da tranquilidad. Para este partido no pudimos entrenar, no hicimos ningún entrenamiento y esto seguramente nos dará fuerzas para todo lo que viene”.

Los rendimientos del Papu Gómez, Ángel Di María y Sergio Agüero

“Estoy satisfecho porque siguen perteneciendo a la Selección, a esta generación en la que nosotros confiamos y demuestran que están vigentes y que pueden aportar a esta camiseta. Quiero agregar a Sergio (Agüero) que ha hecho un enorme esfuerzo después de un año de inactividad y ha trabajado por el bien del equipo, ha hecho un buen partido y estoy contento con los tres”.

