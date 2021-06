Un resultado en el fútbol español podría complicar la llegada del cuarto refuerzo en Boca

El Rayo Vallecano asciende a Primera con un 0-2 en Girona (DEPORTES LALIGA)

Finalmente, Rayo Vallecano ascendió a la primera división de España y lo que parecía una llegada segura de Luis Advíncula a Boca, se complicó. El defensor peruano disputó el encuentro de vuelta ante Girona y el objetivo del ascenso lo confirmó con una gran remontada. Luego de la derrota 2-1 como local, venció 2-0 en el estadio de Girona en la vuelta y se aseguró una plaza en La Liga española la próxima temporada.

Vale recordar que en las últimas horas, el lateral derecho de 31 años había aceptado la propuesta que le envió el Consejo de Fútbol de Boca para convertirse en el cuarto refuerzo del equipo de Miguel Ángel Russo, luego de las llegadas de Nicolás Orsini (Lanús), Norberto Briasco y Esteban Rolón (ambos de Huracán), sin contar el retorno anticipado de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata de Marcelo Weigandt. Sin embargo, ahora que su equipo regresó a la máxima división de España podría continuar en Europa y cumplir el año que aún le queda de contrato en el Rayo Vallecano.

Un detalle no menor es que Luis Advíncula no atraviesa su mejor momento con el club español ni con sus hinchas. Es que el peruano participó de un video junto a otros futbolistas con el lema “no al comunismo”, dichos que fueron tomados como un claro apoyo a la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien finalmente fue derrotada por escaso margen por el candidato de izquierda Pedro Castillo.

Luis Advíncula, del Rayo Vallecano, celebra el primer gol de su equipo, en el partido contra el Albacete, en el Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, España, el 10 de junio de 2020 REUTERS/Sergio Pérez

“Amo a mi país y cada vez que me convocan, allí estoy, listo para defenderlo. La luchamos, la sudamos y salimos adelante todos juntos. Unidos siempre, divididos, jamás. Este 6 de junio, estás convocado a votar por un Perú, un país en democracia, en libertad, unido y en paz”, había expresado Advíncula, sin tomar partido por uno u otro candidato, ni tampoco mostrase contra el comunismo.

Sin embargo, las peñas del Rayo Vallecano lo tomaron como un claro respaldo al partido Fuerza Popular de Keiko y así reaccionaron: “Es una vergüenza que vistas la franja roja, la que sea. Contamos los días para que dejes de ensuciarla. Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso no se discute. Pero el Rayismo sí cuestiona la honestidad de los actos y el respeto por Vallekas y su idiosincrasia. ¡La Franja no se mancha!”.

Según el fuerte comunicado, Advíncula aprovechó su condición futbolista para “manifestarse políticamente, ya sea por convicción, por intereses económicos o por cobardía, alineándose con los continuadores y herederos de un régimen político corrupto y criminal, en contra de su propio pueblo”.

¿Qué ocurrirá de aquí en más? Solo el propio Luis Advíncula lo sabe, ya que aún tiene un año más por delante con el Rayo Vallecano, aunque esto no sería un impedimento para forzar su salida. Según trascendió, el equipo español no aceptaría una oferta menor a los tres millones de euros. Vale recordar que el lateral derecho no fue convocado por la Selección de Perú que comanda Ricardo Gareca para que pueda disputar esta final.

Luis Advíncula no fue convocado por Ricardo Gareca a la Selección de Perú para disputar el ascenso a La Liga de España con el Rayo Vallecano (REUTERS)

“Para nosotros, Boca Juniors es un equipo más que atractivo y que se ajusta al nivel y características de Luis. Es un punto a favor que Zambrano esté, él le ha hablado muy bien del club y transmitido que está contento. Esas cosas siempre son algo a favor al momento de tomar una decisión”, expresó días atrás el representante del futbolista, que en 2016 jugó en el fútbol argentino vistiendo los colores de Newell’s Old Boys de Rosario.

Habrá que esperar por los próximos días para confirmar si un puesto clave como el del lateral derecho contará con un nuevo refuerzo, tras el arribo de Marcelo Weigandt quien regresó de manera anticipada de su préstamo a Gimnasia y Esgrima La Plata. Vale recordar que Nicolás Capaldo fue transferido al Red Bull Salzburgo de Austria, mientras que Julio Buffarini y Leonardo Jara quedaron en libertad de acción.

