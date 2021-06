“Falta voz de mando”: contundente crítica a la selección argentina de Ruggeri y Sebastián Domínguez tras el debut con Chile

El análisis de Ruggeri y Seba Domínguez tras el empate de Argentina y Chile

Argentina no tuvo el debut esperado en la Copa América de Brasil. A pesar de haberse puesto en ventaja en la primera etapa del partido ante Chile con un espectacular tiro libre de Lionel Messi, el conjunto trasandino igualó las acciones de la mano de Vargas, que tomó el rebote que dio Emi Martínez tras taparle el penal a Arturo Vidal. Luego de un primer tiempo en el que la Albiceleste controló el juego, en la segunda parte se vio un equipo más dubitativo que no supo encontrar el camino para ganar el primer encuentro del torneo.

Una vez que terminó el duelo entre argentinos y chilenos por el Grupo A que se disputó en Río de Janeiro, dos ex jugadores de la Selección dieron su parecer sobre lo que dejó el 1-1 que tuvo como protagonista al equipo que dirige Lionel Scaloni. “No le podemos pedir todo a Messi. En algún momento, tenes que tener dos o tres tipos en tu equipo que se planten y que Messi también vea que hay reacciones”, fue uno de los primeros comentarios que hizo Oscar Ruggeri en el programa F90 de ESPN.

Después del análisis del histórico defensor campeón del mundo en México 1986 con el seleccionado de Carlos Bilardo, el que tomó la palabra fue Sebastián Domínguez, también panelista del segmento y que tuvo su paso por el equipo nacional. En línea con lo que comentó Ruggeri, el ex marcador central de Newell’s habló de la falta de liderazgo dentro del campo más allá del aporte del capitán Messi.

Messi fue el más destacado en el empate de la Selección contra Chile (REUTERS/Sergio Moraes)

“Siempre se habla de Javi, de Mascherano. Es un entrenador dentro del campo. Un tipo que te retala el partido y te va cantando lo que va a suceder”, comenzó en su exposición Domínguez. “¿Y quién es hoy?”, le preguntó el Cabezón. “Yo no sé si hay futbolistas con esa visión y no es tan sencillo encontrar. No creo que haya futbolistas con esa cabeza dentro del campo de juego con esa cabeza. Que vos le hacés una nota después del partido y te hacen una radiografía perfecta”, respondió el defensor que brilló en su paso por Vélez.

Luego de su primera incursión, Domínguez hizo hincapié en los perfiles de los futbolistas en el costado defensivo. En la previa del penal a Chile, Otamendi quedó mal parado y la jugada derivó en la falta de Tagliafico contra Vidal. Pero más allá de ese error, el hoy comentarista destacó el encuentro de su ex compañero en el Fortín, al mismo tiempo que analizó su perfil dentro del campo.

“Nico siempre fue muy bueno en el uno contra uno, así llega a la selección, pero no es un futbolista que se caracterizó por el mensaje. Demichelis, sí. Heinze… Gago… Cada uno con sus matices futbolísticos. Por ejemplo, Ever (Banega) no. No era un futbolista que se comunique todo el tiempo”, explicó Domínguez.

“Yo creo que en la transición, es lo que falta. Por una cuestión generacional, a Enzo le calza muy justo. Un futbolista así, te rendiría. Ojo, no digo que la solución es Enzo Pérez, pero sí buscar futbolistas, tal vez que, futbolísticamente no brillen tanto, pero que dentro del equipo te acomodan ciertas cosas”, agregó el defensor que fue parte del proceso de la selección que encabezó Alejandro Sabella en relación a las características del volante de River, a quien tomaron como ejemplo para destacar sus virtudes como líder dentro del campo.

Argentina no pudo con Chile en el estreno de la Copa América (REUTERS/Ricardo Moraes)

Luego del comentario de Domínguez, el que volvió a tener la palabra fue Ruggeri. Ante la pregunta de Vignolo sobre si falta voz de mando en el seleccionado, el ex capitán que levantó las dos últimas Copas América que ganó Argentina en el 91 y 93 fue tajante. “Algo nos pasa en los segundos tiempos, como que nos llevan un poco por delante”.

“Algo nos pasa en los segundos tiempos, como que nos llevan un poco por delante”, dijo. “Necesitas dos o tres tipos adentro de la cancha que se planten y digan ‘Bueno, loco, estamos mal... Estos 5 o 10 minutos, agarrá la pelota, vamos a pararnos bien. Vamos a parar un poco hasta que nos ordenemos”, destacó el Cabezón, que remarcó que le parece que el bajón del equipo en las segundas partes de los últimos encuentros por Eliminatorias y este debut ante Chile fue más mental que físico.

