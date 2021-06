Scaloni profundiza la renovación con dos debuts ante Chile: quiénes son los 34 jugadores que tuvieron su estreno en la selección argentina durante su ciclo

Emiliano Martínez y Cristian Romero harán su debut en la selección argentina. Palomino y Buendía esperarán su chance en el banco de suplentes

La 7ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas marcará un nuevo punto de inflexión en este proceso de renovación que viene encabezando Lionel Scaloni en la selección argentina desde que tomó el mando tras el Mundial 2018. El DT confirmó que habrá dos debuts absolutos con la mayor ante Chile, pero la lista podría sumar a otros dos nombres que tengan su bautismo con la albiceleste en Santiago del Estero.

A los confirmados debuts de Emiliano Martínez y Cristian Romero, se podrían unir los apellidos de Emiliano Buendía y José Luis Palomino. Hasta acá, el proceso de Scaloni suma 32 nuevas caras en 25 presentaciones.

El principal estreno será el de Dibu Martínez, el arquero de 28 años que fue uno de los más destacados en la Premier League durante la última temporada con la camiseta del Aston Villa. El ex Independiente estuvo en el banco de suplentes en seis ocasiones entre 2019 y 2020 como recambio de Esteban Andrada, Agustín Marchesín y Franco Armani, pero nunca sumó minutos. El nivel mostrado en su equipo lo empujaron a pelear mano a mano el puesto con Armani, quien fue titular en los primeros cuatro partidos de esta Eliminatorias. Finalmente, la puja futbolística se resolvió por un tema que excedió a ambos: el hombre de River fue uno de los siete jugadores que no pudo viajar a Santiago del Estero con el plantel.

Dibu Martínez tendrá la chance de defender el arco de la Selección (Foto: Reuters)

La otra gran sorpresa en la alineación titular será el Cuti Romero, un marcador central de 23 años que lleva tres temporadas en el fútbol italiano luego de su aparición en Belgrano de Córdoba. Acumula 102 presencias entre Genoa y Atalanta con seis gritos, uno de ellos por Champions League. Juventus pagó 26 millones de euros por su ficha a mediados del 2019. Si bien nunca lo tuvo oficialmente en su plantel, siguió de cerca su gran temporada en Bérgamo, que lo consagró como el mejor defensor de la Serie A.

El nivel plasmado en los terrenos italianos lo impulsó hacia su primera convocatoria en la selección argentina y lo mostrado en los entrenamientos convenció a Lionel Scaloni para estar de arranque. Sin embargo, no es su primera vez en la esfera del combinado nacional ya que jugó siete de los nueve partidos en el Sudamericano Sub 20 del 2017 que clasificó a ese equipo juvenil al Mundial en Corea del Sur de la categoría, más allá de que después no fue citado.

En el banco de suplentes, el DT tendrá a dos nombres que viven su primera citación al equipo mayor. Buendía es un mediocampista ofensivo de 24 años que fue elegido recientemente como mejor jugador de la Championship inglesa (segunda división) tras el ascenso del Norwich City, en el que colaboró con 14 goles y 16 asistencias. Si bien es de Mar del Plata, su carrera se inició a los 11 años en España, donde jugó para el Getafe en primera antes de emigrar a Inglaterra. Sus estadísticas indican que fue uno de los citados por Humberto Grondona para disputar el Mundial Sub 20 del 2015 en el que anotó un tanto.

Palomino tiene 31 años y está atravesando su mejor presente tras sus comienzos en San Lorenzo y Argentinos Juniors que le permitieron emigrar al Metz de Francia. Si bien pasó por el Ludogorets de Bulgaria, su carrera se relanzó con el desembarco en el Atalanta en la temporada 2017/18.

El dato más resonante es que el entrenador alcanzará los 34 debuts oficiales en su ciclo en 26 presentaciones con Argentina y ese número podría escalar hasta los 36 estrenos si finalmente ingresan Palomino y Buendía. La particularidad es que sólo un futbolista de los 32 previos había tenido su bautismo en la mayor durante un duelo oficial: Facundo Medina en el 2-1 sobre Bolivia por las Eliminatorias.

Los otros 31 que Scaloni los hizo jugar por primera vez con al camiseta albiceleste tuvieron su chance en amistosos: Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Gonzalo Pity Martínez, Exequiel Palacios, Giovanni Simeone, Santiago Ascacíbar, Matías Mono Vargas, Franco Mudo Vázquez, Alan Franco, Walter Kannemann, Franco Cervi, Rodrigo Battaglia, Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Gastón Giménez (hoy juega para la selección de Paraguay), Paulo Gazzaniga, Domingo Blanco, Matías Suárez, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Esteban Andrada, Juan Musso, Matías Zaracho, Iván Marcone, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Adolfo Gaich, Lucas Ocampos y Nicolás González.

En total, el DT estuvo en el banco de suplentes en 15 amistosos (9 victorias, 4 empates y 2 derrotas) y 10 partidos oficiales entre Copa América y Eliminatorias (6 victorias, 2 empates y 2 derrotas).

