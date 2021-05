Después de la ola interna de contagios de coronavirus, se vacunó el primer jugador de River

Martínez ya tiene la primera dosis de la vacuna Sinovac (Asociación Paraguaya de Fútbol)

El plantel millonario no la pasó nada bien en el último tiempo por causa del coronavirus. A las dificultades físicas, preocupación, incertidumbre y hasta pérdida (falleció el chofer del micro que traslada al plantel) se le sumó la cuestión estratégica a Marcelo Gallardo, que tuvo que apelar a la improvisación de Enzo Pérez como arquero para completar un once titular en el anteúltimo encuentro por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe. Luego de muchos contagios y la pena que se vivió en Núñez, el primer jugador recibió la dosis inicial de la vacuna.

Se trata del argentino naturalizado paraguayo David Martínez, quien ya quedó afectado al elenco conducido por Eduardo Berizzo y pasó por la enfermería albirroja junto al delantero de Argentinos Juniors Gabriel Ávalos para ser inoculado con la Sinovac Biotech Ltd que provee la Conmebol a los seleccionados nacionales y clubes que participan en las competiciones del continente.

Martínez, que vive su primera experiencia internacional con la selección guaraní, dio rienda suelta a la campaña de vacunación en el plantel que ya tiene a la mayoría de sus futbolistas con la primera dosis y se prepara para la doble fecha de Eliminatorias camino a Qatar 2022 antes de afrontar la Copa América. En las próximas horas le seguirá los pasos otro millonario como Robert Rojas, también citado.

El defensor de River fue el primer inoculado a través de su selección nacional (Asociación Paraguaya de Fútbol)

“Tengo la nacionalizada paraguaya de aprte de mi vieja y sé que tengo el apoyo de mi familia”, había comentado el ex Defensa y Justicia antes de que se materializara el llamado del Toto. “Creemos que cuando tenemos que convocar jugadores es porque realmente los vamos a necesitar y creemos que va a estar mucho tiempo con nosotros. Actuamos en base a lo que nos puede servir y no convocarlo fue la decisión final”, declaró Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, al ser consultado por la no citación de Martínez, que finalmente se inclinó por la naturalización.

El próximo jueves 3 de junio Paraguay visitará a Uruguay en Montevideo por la séptima jornada de una Clasificatoria que lo tiene hoy en el cuarto lugar y con un boleto en mano para la próxima Copa del Mundo. En tanto, el martes 8/6 los paraguayos recibirán a Brasil en Asunción en una de las citas más complicadas en lo que va de la competencia.

Vale recordar que los de Berizzo compartir el Grupo A de la Copa América junto a Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay. Su estreno será el domingo 13 de junio frente a los del altiplano en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Pulgar arriba del futbolista millonario (Asociación Paraguaya de Fútbol)

SEGUIR LEYENDO: