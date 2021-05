Es campeona de 800 metros, corrió a un ladrón que le entró a robar a su casa y lo detuvo: la historia de película que vivió una atleta argentina

Vanshi fue protagonista de un hecho delictivo que ella misma logró resolver (vanshi.thomas)

El hecho ocurrió este lunes por la noche. Evangelina Thomas, recién consagrada campeona argentina en la prueba de los 800 metros en el nacional de atletismo, volvía de entrenar cuando ingresó a su casa y se dio cuenta estaba toda revuelta. Al poco tiempo, pudo descubrir que un delincuente se escapaba por una de las ventanas de la vivienda con varias de sus pertenencias.

Rápidamente, la atleta corrió al maleante durante dos cuadras y logró detenerlo con la ayuda de otras dos personas hasta que llegó la policía. Según detalló el sitio Vivir en Trelew, ciudad de la que es oriunda Thomas, “La aprehensión se produjo en calle AP Bell esquina Moreteau según reportaron fuentes policiales que indicaron que el aprehendido resultó ser un joven de amplios antecedentes”. Además, la fuerza de seguridad confirmó que el delincuente se había llevado una mochila con una computadora tipo notebook y un teléfono celular.

Luego de lo sucedido, la atleta utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia y publicó un contundente mensaje tras la situación que atravesó: “Por favor que no lo suelten más!!!”, escribió Thomas.

Vanshi, como es conocida en el mundo del deporte argentino, viene de lograr el título argentino en la prueba de 800 metros en la edición N° 101 del Campeonato Nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Su historia marca que comenzó a practicar variadas disciplinas a los 12 años hasta que, cuando tenía 14, finalmente su entrenador la lanzó al atletismo.

Evangelina junto a la policía y el delincuente (vivirentrelew)

A partir de esa decisión, Evangelina forjó una carrera a base de grandes conquistas como especialista en carreras de fondo: ganó torneos sudamericanos, panamericanos juveniles, fue finalista en un Mundial de menores y hasta logró la medalla dorada en la prueba de 1.500 metros de los Juegos Odesur de Medellín 2010 para la delegación argentina que compitió en Colombia.

Luego de dedicarse de manera exclusiva al deporte, Thomas probó suerte en otras actividades. Eligió retirarse del atletismo, dejó la provincia de Chubut para mudarse con destino a Buenos Aires y comenzó con el modelaje. También tuvo un recordado paso por Combate, el programa apuntado al público joven que se emitió por Canal 9 y en donde los protagonistas tenían que participar en equipos y mostrar sus destrezas atléticas como así también de habilidad mental.

Una vez que recuperó su amor por las carreras, volvió a su Trelew natal y se reencontró con su entrenador. Así comenzó a preparar su regreso a las pistas y, luego de seis años ausente y tras uno completo de entrenamiento, compitió en el torneo nacional. A pesar de que terminó en el puesto 7 en los 1500 metros, su especialidad, se largó a llorar de la emoción por haber consumado su vuelta al deporte de alto rendimiento.

La publicación de la atleta en su Instagram luego de evitar que un delincuente le robe sus pertenencias (vanshi.thomas)

“Hoy lo puedo valorar, antes no podía. Y el universo se encargó de darme el oro al otro día, después de eso me llamaron para decirme que estoy en el seleccionado argentino de nuevo. Es lo mejor que me puede pasar en la vida, no paro de agradecer a Dios, al universo y a todos por el apoyo”, declaró Vanshi en el programa Pibas con Pelotas. Ese triunfo fue en los 800 metros, una victoria que también la catapultó a ser elegida por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para a ser parte del equipo que competirá del 28 al 30 de mayo en el Campeonato Sudamericano de atletismo que se realizará en Guayaquil, Ecuador.

Ese torneo será volver a competir a nivel internacional para Thomas, que ya se plantea una preparación para los próximos años con el gran objetivo de ser olímpica en París 2024, la cita que sucederá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se realizarán en menos de 70 días.

La especialista en carreras de fondo ganó el último Campeonato Nacional en los 800 metros (vanshi.thomas)

