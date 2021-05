Con la presencia de Montiel entre los concentrados, Gallardo define el 11 contra Boca en el Superclásico

Marcelo Gallardo piensa el 11 para enfrentar a Boca (REUTERS/Daniel Munoz)

Los Superclásicos siempre son especiales, pero este tendrá un sabor distinto, ya que será un partido de eliminación directa y estará en juego un pasaje a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Boca y River, los dos equipos más populares del país, se verán las caras este domingo, desde las 17.30, en La Bombonera.

Marcelo Gallardo, en esta clase de encuentros, siempre suele sorprender con sus alineaciones y sacar un as debajo de la manga. El primer interesante movimiento que realizó Napoleón es el de incluir a Gonzalo Montiel dentro de la nómina de concentrados.

El lateral derecho sufrió un edema en el isquiotibial izquierdo el domingo pasado en la victoria ante Aldosivi como local. No disputó el encuentro por Copa Libertadores ante Junior y durante toda la semana trabajó de manera diferenciada; sin embargo, ayer fue exigido y respondió de manera favorable, lo que le permitió ganarse un lugar dentro de la nómina para enfrentar al Xeneize.

No obstante, todo hace indicar que Cachete no será de la partida (¿será una opción en caso que el partido se defina mediante una tanda de penales?) y su lugar en la banda derecha sería ocupado por Milton Casco o Alex Vigo. En el anterior superclásico el marcador de punta de la selección tampoco pudo ser de la partida y el DT se inclinó por la experiencia del ex Newell´s y Gimnasia La Plata.

En caso de mantener la línea de cinco defensores, entre Jonatan Maidana y Roberto Rojas saldrá el futbolista que acompañará al chileno Paulo Díaz y a Héctor David Martínez. Por el andarivel izquierdo estará una fija: Fabrizio Angileri. Si finalmente se inclina por una línea de 4 en el fondo, Gallardo incluiría un mediocampista de juego.

En la zona media del campo volverá una pieza clave y vital para el Millonario, como lo es Enzo Pérez. El ex Benfica tuvo descanso producto de un cuadro gastrointestinal. Junto al mendocino estarán el uruguayo Nicolás De la Cruz y Agustín Palavecino.

Arriba pareciera estar todo claro, ya que estarán Matías Suárez, quien se encuentra totalmente recuperado de su lesión y sin secuelas del coronavirus, y el colombiano Rafael Santos Borré, el máximo artillero del torneo, con 8 tantos, y el goleador del ciclo Gallardo.

De esta manera, una probable formación sería: Franco Armani; Milton Casco o Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana o Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Este será el sexto mano a mano que tendrá Marcelo Gallardo ante Boca desde que se calzó el buzo de entrenador de River. El historial lo da como amplio ganador, ya que se impuso en las 5 series que protagonizó (4 fueron por competencias internacionales y 1 por copa local).

Los concentrados de River:

Los concentrados de River ante Boca

Arqueros: Franco Armani y Enrique Bologna.

Defensores: Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Paulo Díaz, Robert Rojas, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Milton Casco y Fabrizio Angileri.

Mediocampistas: Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal y Jose Paradela.

Delanteros: Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Julián Álvarez, Federico Girotti, Agustín Fontana y Benjamín Rollheiser.

