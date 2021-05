Russo, fastidioso por el estrecho calendario de Boca: el método con el que definirá el equipo para jugar en Ecuador

Seguramente a Miguel Ángel Russo no le habrá hecho ninguna gracia cuando las autoridades de la AFA designaron el encuentro contra Lanús por la fecha 12 de la Copa de la Liga para las 10 de la mañana del domingo. Entre los compromisos por el certamen doméstico y la Copa Libertadores, a Boca le quedó muy poco margen de descanso y el entrenador mostró todo su fastidio en la última conferencia de prensa.

El Xeneize cumplió y derrotó al Granate en la Bombonera, pero rápidamente tuvo que embarcarse en Ezeiza para volar a Ecuador, donde el martes por la noche visitará a Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha del Grupo B de la Libertadores. “Irnos ahora a Ecuador nos obliga a un esfuerzo muy grande y hay que sacar un buen resultado, veremos cómo estamos. Hay que viajar, llegar a Guayaquil y dormir lo antes posible, esa es la idea”, manifestó Russo.

Y agregó: “Con el calendario del fútbol argentino con el 1° de mayo y todo, el menos beneficiado fue Boca por un montón de cosas y situaciones. Ahora la competencia internacional te obliga porque después nadie se acuerda que jugaste 48 horas atrás, ¿no?”.

¿De qué forma elegirá al equipo titular que saltará al campo de juego en Ecuador? “Es muy pronto para pensar en el equipo. Tenemos que llegar en un viaje cómodo a Guayaquil, dormir toda la noche. Tenemos todo el día de mañana y el martes para hablar. Cuando uno juega seguido es día a día. Hablar con ellos (los jugadores), cómo se sienten, cómo estan. Uno tiene una idea, pero hasta el martes al mediodía es muy difícil determinar quiénes están y quiénes no. Algunos podrán repetir, otros no. Veremos lo que más nos conviene a nosotros dentro de un calendario apretado en el cual vamos siguiendo un camino que es importante”, expresó.

Russo mostró cierto fastidio por el calendario pese a la victoria de Boca (NA: MARCELO CAPECE)

Es decir que el cuerpo técnico xeneize analizará al rival de turno y evaluará cuestiones tácticas propias, aunque la última decisión sobre el once quedará basada en el diálogo que el DT tenga con cada uno de los futbolistas. “En la parte mental estamos muy bien, más allá de que futbolísticamente cometemos algunos erorres pero podemos mejorar. Y la parte física y anímica también, porque queremos a Boca en la final del torneo argentino”, añadió.

OTROS PUNTOS ANALIZADOS POR RUSSO

La posición de Villa: “Es un jugador de todo el frente de ataque, en cualquier lugar él está bien y se siente cómodo. Está bien. En ese sentido él tiene libertad para encontrar su espacio donde lo necesita y donde él se encuentre más cómodo”.

Alan Varela, ¿el nuevo Éver Banega?: “No me gustan las comparaciones. Banega a través de que lo hice debutar tuvo una trayectoria impecable, impresionante. Alan recién empieza, no busquemos situaciones que no tienen nada que ver. Varela es Varela y hay que seguir buscando lo mejor de él, nada más”.

La solidez de la dupla central compuesta por Lisandro López e Izquierdoz: “El buen trabajo del medio también lo facilita. En líneas generales estoy conforme, han logrado un rendimeinto parejo, son serios y hacen goles. Hoy en la pelota parada volvimos a sacar ventaja y eso es bueno. Venimos haciendo goles de pelota parada y hay que seguir buscándolos”.

