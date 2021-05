Murió por coronavirus a los 48 años el Bocha Ramírez, futbolista señalado por Maradona como su sucesor

El Bocha Ramírez tenía 48 años: murió de coronavirus

El mundo del fútbol quedó conmocionado por la muerte de Ricardo Bocha Ramírez, quien fuera mediocampista ofensivo de Racing a principios de los 90 e integrara el plantel de la Academia que contó con la dirección técnica de Diego Armando Maradona. El Diez había declarado tras tomar las riendas del equipo: “Me sorprendió muchísimo el chico Ramírez… Acuerdense lo que les digo: Ricardo Ramírez es mi sucesor”.

Ramírez tenía 48 años y se había contagiado de coronavirus en las últimas semanas. Una complicación en sus vías respiratorias provocó su deceso en la madrugada pasada. Desde el club de Avellaneda emitieron un comunicado para confirmar la triste noticia: “Racing Club lamenta el fallecimiento de Ricardo Ramírez, futbolista surgido de nuestras Inferiores que jugó en Primera en 1993 y sumó 27 partidos. Va nuestro afecto a su familia y amigos”.

Luego de realizar todas las divisiones inferiores en Racing, el oriundo de Saladillo dio sus primeros pasos como profesional en el año 93, dos años antes de que Maradona arribara al club como DT durante la suspensión de la FIFA por doping. La llegada del astro mundial del fútbol fue un antes y un después para su vida, no solamente por compartir vestuario sino por las elogiosas palabras que Diego tuvo para con él. Incluso muchos afirmaban que cuando el campeón del mundo en México 86 volviera a la actividad como jugador, ambos compartirían la mitad del campo en la Academia.

El mensaje de Racing en las redes sociales

“Si Diego dijo eso, por algo será. Sé que tengo unas condiciones bárbaras. En esa época imaginaba que Diego iba a volver al fútbol en Racing e iba a jugar de 10 y yo de 8. Por ahí me descarrilé un poco, me gustaba mucho salir. Terminaba de jugar y me iba de joda como cualquiera. Me decían que me quedara a descansar, pero no podía. Era joven…”, declaró hace algunos años sobre su rol en el plantel académico.

Después de sufrir una seria lesión de tobillo, Ramírez pasó por San Martín de San Juan, Juventud Antoniana de Salta, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Italiano y Berazategui, hasta que en el año 2003 se retiró del fútbol grande y se dedicó al futsal, donde se hizo un nombre en la década del 2000.

La cuenta Pasión Futsal también compartió palabras en su memoria en las redes: “Lamentamos informar que en la madrugada del sábado falleció a causa de una complicación por Covid, Ricardo “Bocha” Ramírez. El ex Sportivo Barracas Futsal y Banfield Futsal tenía 48 años y había sido goleador en varias oportunidades en la década del 2000. Un fuerte abrazo a su familia”.

