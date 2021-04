Polémica frase de un presidente del ascenso sobre los brotes de coronavirus en el fútbol: “Los jugadores se contagian porque son boludos”

Roberto Larrosa dejó un duro mensaje hacia los futbolistas (SacachispasOK)

Sacachispas quedó en el centro de la escena en los últimos días a raíz de lo acontecido con Eduardo Pizzo, quien fue destituido de su cargo luego de ser internado en terapia intensiva por una neumonía bilateral consecuencia del coronavirus. La dirigencia del conjunto que milita en la B Metropolitana (tercera categoría del fútbol argentino) optó por contratar a Leonardo Lemos.

En diálogo con TTSports, programa que se emite por Radio Trend Topic, el presidente Roberto Larrosa explicó lo acontecido y dejó una dura sentencia a la hora de analizar la situación de la pandemia dentro del fútbol.

Ante la consulta sobre si se debía parar la actividad profesional, el mandatario afirmó: “Es una pregunta difícil de contestar, pero te la puedo contestar. Él (Eduardo Pizzo) no se contagió en el club, él era muy obsesivo con este tema. Él se contagió mediante una de sus hijas. Eduardo era súper obsesivo con el tema del covid. Hemos suspendido como 20 entrenamientos hasta saber el resultado de los hisopados de todo el plantel luego de un caso positivo.”

“Al jugador es muy difícil que lo entuben. Los jugadores es muy difícil que tengan un problema respiratorio. ¿Decime quién de los que se contagiaron quien tuvo problema? Ninguno. Los jugadores se contagian porque son boludos. No le prestan atención a cosas que son sencillas . Los jugadores se contagian porque comparten mate . Los jugadores se contagian porque comparten auto. Los jugadores se contagian porque piensan que son Superman ”, sentenció. Y luego, añadió: “Vos le decís que no compartan mate, y lo hacen igual. En Huracán se contagiaron un montón de jugadores por compartir el mate. En esas cosas los pibes se piensan que no les va a pasar nada. No hay ningún jugador que haya pasado por una situación grave”.

Con respecto al cambio de entrenador, el directivo explicó: “Me dolió tomar esta decisión. Podrán decir que soy una mala persona, pero yo esta situación la hablé con la familia de Eduardo y me entendieron a la perfección. Tomamos un nuevo cuerpo técnico hasta que Pizzo se recupere, pero vamos a seguir respetando su sueldo y su contrato”.

“Está muy complicado. En este momento está intubado, sedado y puesto boca abajo. Hoy por hoy no puede responder, pero cuando se recupere veremos qué es lo que puede hacer y lo que no”, agregó.

Larrosa también agradeció la ayuda que les brindó Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, para conseguirle a Pizzo un lugar en cuidados intensivos: “En el gremio ya no había camas ni sanatorios, estaba todo ocupado. Lo llamé al Chiqui, me dijo que él se iba a encargar y en un minuto consiguió una cama en el Finochietto”.

Tras siete fechas disputadas, Sacachispa marcha en la decimocuarta posición en la tabla de posiciones (son 17 equipos en total) con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Este domingo, desde las 15.30, recibirá a San Miguel (cinco puntos).

