Con qué jugadores de Boca habla, su sueño de volver al club y cómo influyó Messi para unir al grupo en la Selección: 15 frases de Leandro Paredes

Leandro Paredes habló de Boca, la Selección y su futuro como profesional (REUTERS/Regis Duvignau)

A la distancia, codeándose con figuras del mundo del fútbol de primer nivel, con miras a la obtención de la Champions League y ya afirmado en la Selección pero sin olvidar sus orígenes. Leandro Paredes volvió a mostrar su costado más xeneize nuevamente en una entrevista con el canal oficial de Boca Juniors y dejó algunos títulos interesantes.

El mediocampista que trata de no perderse los encuentros de su querido club pese a la diferencia horaria, repasó sus inicios y el flechazo con los colores azul y oro: “Tenía 7 ú 8 años cuando entré por primera vez a la Bombonera y desde ese momento soñé con jugar ahí. Fui a la platea baja en un partido contra San Lorenzo que terminó 2-2 con goles de Carlitos (Tevez)”.

Leo no solamente disfrutó a Carlos Bianchi una temporada como entrenador sino que aprendió de compañeros ganadores como Rolando Schiavi, Sebastián Battaglia, Martín Palermo y Juan Román Riquelme, al que más exprimió: “Disfruté muchísimo de verlo entrenar, jugar y tratar de aprender lo máximo posible de él. Lo hice al 100%, miré cada detalle, cada control, cada pase para sacar algo. No sentía presión con él porque te daba tranquilidad”.

Paredes y Riquelme compartieron plantel de Boca en los inicios del centrocampista de la Selección

Respecto a los integrantes del plantel actual de Boca, Paredes reveló que tiene contacto fluido con Javier García, Mauro Zárate y Wanchope Ábila, quien se acaba de ir a la MLS. Igualmente su mejor relación de amistad la hizo con un ex como Cristian Erbes: “En Argentina tratamos de vernos siempre y las familias se llevan bien. El otro día lo cagué a pedos porque lo echaron contra Boca en Atlético Tucumán. Me encantaría jugar otra vez con él”.

Con apenas 26 años, el mediocampista que pasó por Chievo Verona, Roma, Empoli y Zenit de Rusia antes de recalar en el París Saint Germain, se percató hoy que no valoró sus inicios en Boca como requirió el momento: “Estaba en un plantel con muchas figuras y no disfruté como tendría que haber hecho. Creía que era algo normal y que iba a durar mucho. No duró lo que pensaba”.

¿Qué número elegirá el día que vuelva a Boca? El 5. Igualmente, respecto a su regreso, aclaró: “No puedo decir que vuelvo en 3 ó 4 años porque estaría mintiendo. Tengo un contrato largo con el PSG y no se sabe qué puede pasar”. Pero al mismo tiempo mencionó: “Me encantaría volver para disfrutar mucho de lo que no disfruté y ganar la mayor cantidad de títulos posible”.

LA SELECCIÓN ARGENTINA Y EL PSG

Messi y Paredes, el 10 y el 5 de la selección argentina (Shutterstock)

· “No imaginé ser el jugador que soy. Si bien soñaba con llegar a este nivel y jugar en la Selección, no imaginé lograrlo. Es un sueño”

· “Nunca pensé que iba a jugar en esta posición. ¿Si creo que en algún momento volveré a jugar como enganche? No creo que cambie más”

· “En la Selección sacamos 10 de 12 (en las Eliminatorias) y estamos con mucha confianza aunque esto de no jugar por mucho tiempo se hace difícil”

· “No sé si soy referente; el entrenador y cuerpo técnico me dieron muchísima confianza. Es un grupo lleno de jóvenes con gente con muchas ganas y gente con talento. A eso trataremos de sumarle trabajo”

· “Se armó un grupo bueno que es importante para que las cosas vayan bien. A la hora de pasarla mal, logramos que el grupo esté junto. Messi ayudó mucho a que el grupo se arme como se armó”

· “Si Messi no se soltaba como lo hizo todo íbamos a quedar a mitad y no hubiéramos terminado de crear ese feeling. Él nos aceptó de la mejor manera a los nuevos, se abrió muy bien. Era muy importante para nosotros tener esa confianza de él”

· “¿La Superliga europea? Hablé del tema un poco con algunos de mis compañeros. Espero que no se haga, nada más”

Paredes comparte plantel con dos de los mejores jugadores del mundo: Mbappé y Neymar (David Ramos/Pool via REUTERS)

· “Tengo una relación muy buena con mis compañeros del PSG. Son gente tranquila y humilde que disfruta el deporte y cada entrenamiento. Yo disfruto de entrenarme con ellos y tener una amistad. Es increíble estar en este club”

· “Es un vestuario muy divertido. En donde te descuidás un poco... Ja. Tratamos de pasarla muy bien. De entrenar y jugar lo mejor posible y, a la hora de relajarnos, pasarlo muy bien. En el vestuario escuchamos de todo: la música la ponemos Ángel (Di María) o yo”

SEGUIR LEYENDO: