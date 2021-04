El penal que no le cobraron a Boca por plancha a Carlos Tevez

* La jugada de la polémica en la Bombonera





La tarde en la Bombonera no venía complicada para el árbitro Jorge Baliño hasta el minuto 6 del complemento. Un par de minutos después de que Carlos Tevez desparramara en el área a Cristian Lucchetti y le sacaran el tercero en la línea, fue derribado dentro del área por Marcelo Ortiz. ¿Qué pasó? Hubo contacto del defensor del Decano, que lo golpeó en el pie al delantero de Boca con la pelota en disputa. Por la fuerza aplicada, el punto de contacto y sus consecuencias debió haberse sancionado como penal .

El juez de turno consideró que no hubo infracción y dejó continuar el juego frente a los reclamos de Carlitos y todo Boca. Hasta allí Baliño había sido muy contemplativo para con el capitán xeneize, incluso sancionándole faltas a favor que no habían sido tales, motivo por el cual el entrenador visitante, Omar De Felippe, le gritó que se “dejara de joder” y recibió la amonestación.

Los ánimos en el banco visitante se exacerbaron más cuando Agustín Almendra agarró vehementemente a Junior Benítez para cortar un contragolpe peligroso de los tucumanos y el referí sancionó la falta pero no le enseñó la amarilla que ameritaba. Poco para discutir tuvieron al minuto 14, momento en que Cristian Erbes fue expulsado por doble amonestación por una fuerte entrada contra Agustín Obando, quien le ganó la posición a sus espaldas y lo obligó a la falta (antes había visto la tarjeta por una infracción contra Almendra).

A pesar del penal que no le sancionaron (pudo ser una jugada para ponerse 3-1 arriba de manera parcial), Tevez no se desconcentró ni se fue de su papel: fue nuevamente una de las figuras de Boca y el más desequilibrante en la zona ofensiva. A los 38′ del complemento el 10 mereció ver la amarilla por frentar una contra de Atlético, en una maniobra similar a la de Almendra con Benítez, pero Baliño determinó que no ameritaba tarjeta pese a cobrar el foul. Se retiró sobre el final para darle lugar a Franco Soldano.

Con el tiempo cumplido, el colegiado amonestó a Bustos por una barrida desde atrás contra Buffarini, quien quedó muy sentido tras esa jugada. Y ya en tiempo de descuento, le exhibió la amarilla a Marcelo Ortiz aunque tuvo que haberlo echado por un tremendo planchazo contra Emmanuel Mas (de ese tiro libre llegó el tercero de Boca).

