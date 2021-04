Lapidaria respuesta de un referente de Racing a los reclamos de Independiente por el penal que definió el clásico: “En su cancha nos han metido la mano en el bolsillo”

Ya pasaron varios días y el clima en Avellaneda continúa caldeado. La presión mediática por un sector de la prensa y los reclamos que hicieron los dirigentes de Independiente en la AFA, relacionados a un pedido en el que se pidió que se invalide el penal que definió el clásico en el Cilindro fomentaron la situación hostil que dejó el derby que festejó Racing.

Si bien la Academia ya jugó otro compromiso, en el que consiguió su boleto hacia los octavos de final de la Copa Argentina frente a San Martín de San Juan (paradójicamente lo logró a través de los penales) el tema del error de Mauro Vigliano en el Presidente Perón continúa vigente.

“Se generó mucha polémica, pero a mí me ha tocado ir varias veces a la cancha de Independiente y me sentí perjudicado por el arbitraje, son cosas del fútbol”, analizó Iván Pillud en diálogo con TyC Sports luego de la clasificación obtenida en Sarandí; y agregó: “Le dieron mucha trascendencia, y la verdad que me dio un poco por las bolas”...

El lateral derecho del equipo de Juan Antonio Pizzi expuso sus argumentos sin recurrir a frases hechas. “Para los que estábamos en la cancha, en ese momento, fue penal”, consideró el defensor que estuvo en el banco de suplentes en la noche del sábado. Además, subrayó que en el pasado también se sintió perjudicado por los fallos arbitrales cuando le tocó disputar el clásico de visitante: “Allá (en la cancha de Independiente), no me quiero quejar, pero nos han metido la mano en el bolsillo varias veces y nunca nos quejamos, ni pedimos en AFA. Eso habla de la grandeza nuestra”…

“Respeto a la gente de Independiente. A veces me sentí desilusionado por un arbitraje y ahora nos tocó a nosotros. Es así el fútbol y la vida, pero la verdad es que me dio lástima cómo se trató al árbitro”, concluyó.

Con la victoria, Racing revitalizó sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final del torneo doméstico y obtuvo una inyección anímica que deberá ratificar en su próximo compromiso con Arsenal. Además, sumó su tercer triunfo consecutivo en el clásico contra el Rojo.

SEGUIR LEYENDO