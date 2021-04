Racing se enfrentará a San Martín de San Juan con el objetivo de pasar de ronda en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

San Martin San Juan vs Racing por los 16avos de la Copa Argentina

Desde las 21, Racing y San Martín de San Juan se enfrentarán en el estadio Julio Humberto Grondona por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido, que tendrá el arbitraje de Silvio Trucco, se podrá seguir por TyC Sports.

El conjunto que dirige Juan Antonio Pizzi viene de festejar un triunfo en el clásico contra ante Independiente en un final cargado de polémica por el penal que cobró Mauro Vigliano y que Enzo Copetti transformó en gol. Gracias a esa victoria, la Academia se acomodó en la Copa de la Liga: se posicionó en el cuarto puesto de la Zona 1 con 15 puntos -los mismos que River y Estudiantes- cuando restan cuatro fechas para el final de la primera fase.

En este escenario, Racing intentará pasar de ronda en una competencia que le fue esquiva en las últimas ediciones. Fue derrota por Olimpo de Bahía Blanca en 2017, por Sarmiento de Chaco en 2018 y en la edición 2019 cayó ante Boca Unidos de Corrientes.

En la instancia previa, por los 32avos de final, el conjunto que dirige Pizzi logró superar a Sportivo Belgrano (3-1) y logró avanzar a esta instancia donde se verá las caras con el conjunto sanjuanino. De cara al duelo de esta noche en la cancha de Arsenal de Sarandí, el DT utilizará mayoría de jugadores titulares, pero tendría una duda para la alineación inicial: en el mediocampo, Iván Maggi o el paraguayo Matías Rojas pelean por un lugar.

Por su parte, San Martín de San Juan no atraviesa un buen presente en el comienzo del torneo de la Primera Nacional: integrante de la Zona 2, el Verdinegro no gana desde hace cuatro partidos. Sólo triunfó en su debut ante Atlético Rafaela, como local, por 4-2. Luego, igualó con Guillermo Brown, cayó ante Brown de Adrogué (1-2) y contra All Boys (0-2) en San Juan, y viene de igualar ante Villa Dálmine.

El ganador de la llave se enfrentará en octavos de final de Copa Argentina contra el vencedor del cruce que jugarán Boca Unidos de Corrientes y Godoy Cruz de Mendoza.

Posibles formaciones

San Martín (SJ): Juan Pablo Cozzani; Alejandro Molina, Francisco Alvarez, Gastón Hernández, Jonás Aguirre; Gonzalo Berterame, Nicolás Pelaitay, Maximiliano González, Pablo Ruiz; Matías Giménez, Ezequiel Rescaldani. DT: Paulo Ferrari.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Mauricio Martínez, Lucas Orbán; Kevin Gutiérrez; Fabricio Domínguez, Matías Rojas o Iván Maggi, Lorenzo Melgarejo, Eugenio Mena; Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Silvio Trucco

Estadio: Julio Humberto Grondona, Arsenal

Hora: 21.10

TV: TyC Sports