De “merecimos ganar por dos o tres goles” a cómo manejar el furor por los juveniles “para que no se abrumen”: 8 frases de Gallardo tras el triunfo de River

Tras dos empates 0-0 por la Copa de la Liga, River volvió al triunfo en el certamen y ante un rival de fuste: derrotó 3-2 a Colón, el líder de la Zona 1. Y lo hizo con justicia, más allá de lo ajustado del marcador. Eso quiso resaltar Marcelo Gallardo en diálogo con TNT Sports. “Colón no por nada tenía esa cantidad de puntos; está bien ordenado. Sabíamos que no íbamos a encontrar espacios en la primera mitad, teníamos que estar muy precisos. Encontramos el gol, en el que tuvimos esa conexión de dos o tres toques para adelante, que nos permitió terminar con una muy buena ejecución de Beltrán, y vino el empate de Colón y otra vez a planear el partido para no frustrarse. En el segundo tiempo entramos de manera diferente, vino la expulsión, el gol de tiro libre y el cansancio de ellos se empezó a notar. Era un partido para terminar con dos o tres goles de diferencia”, analizó el desarrollo.

Dentro del reconocimiento a las virtudes adversarias, entra también el trabajo de Eduardo Domínguez, al que no había podido vencer en los seis enfrentamientos anteriores. “Es un torneo muy cerrado, hay un bloque de equipos que están ahí arriba. Pero pudimos ganar, que nos permite estar entre los de arriba”, subrayó.

OTRAS DEFINICIONES DE GALLARDO

El buen nivel de los chicos, ¿le mete presión para que les otorgue un lugar entre los titulares?

“Nadie tiene asegurada la titularidad por más que tengan un buen partido. Girotti venía de tener un buen partido, había hecho los dos goles (ante Atlético Tucumán), le dan confianza. Pero él sabe que tiene que seguir trabajando, como Beltrán, Álvarez...”.

“Mi función es tratar de gestionar las posibilidades de los jóvenes, para que no se abrumen, que salgan rápido de la frustración. El equipo les da la protección para que ellos se sientan cómodos”.

“Hoy los procesos de madurez de los futbolistas jóvenes son más lentos. Considero que en un club como el nuestro, de muchísima exposición o exigencia, los errores se marcan mucho más. Y eso tienen que ir entendiéndolo”.

El buen partido de Héctor David Martínez, que había recibido algunas críticas desde su regreso

“Martínez fue de menor a mayor, terminó jugando un gran partido. Venía con la confianza de Defensa y no es lo mismo jugar en River. De a poco va agarrando la confianza que debe tener”.

El ingreso vital de Carrascal, que volvió a mostrar destellos de su nivel

“Me gustó mucho cuando entró en los últimos partidos. Tiene talento, ingenio y creatividad, pero le falta darle continuidad. Estuvo en muy buena forma antes del COVID y le tocó jugar. Nos da mucha calidad y talento”.

Los grupos de la Copa Libertadores: River enfrentará a Independiente Santa Fe, Fluminense y Bolívar o Junior, por el Grupo D

“Los grupos de la Copa Libertadores me parecen difíciles. Son todos buenos equipos. Va a estar bastante parejo en general. Vamos a tener la definición del torneo local, y el inicio de la Copa, vamos a estar preparados para pelear las dos competencias”.

