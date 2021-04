La Comisión Directiva de Boca le aceptó la renuncia a Mario Pergolini como vicepresidente primero

Mario Pergolini (Adrián Escandar)

La interna explotó la semana pasada. Luego de los rumores de renuncia, Pergolini publicó un video de aproximadamente un minuto en su cuenta de Instagram, donde explicó los motivos de su salida como vicepresidente primero de Boca y le deseó buenos augurios al resto de la dirigencia para el futuro. Sin embargo, a la espera del anuncio oficial, los rumores de una posible marcha atrás o pedido de licencia fueron en aumento. Sobre todo porque Mario borró dicha publicación.

Fueron dos los motivos que llevaron a pensar esta versión. Por un lado, para evitar un vacío legal que tiene el Estatuto de la institución que informa que el presidente será reemplazado por el vice primero (en caso de que renuncie o no pueda seguir ejerciendo su mandato) pero no especifica quién ocupará la silla vacante de la vicepresidencia primera llegado a ese caso.

Por otra parte, algunos directivos ligados al círculo íntimo de Ameal temen que Riquelme ascienda a la vicepresidencia primera por un automatismo legal y resulte acomodado en un lugar de mayor poder del que tiene hasta ahora. A largo plazo, la idea es que Román se forme en el ámbito dirigencial para presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 2023 con la venia de Jorge Amor. Lo que quieren evitar los laderos del pope azul y oro es que ese proceso se adelante.

Pero todo este escenario fue aclarado con la reunión de la Comisión Directiva de este miércoles, en la que se decidió por aceptarle la renuncia de Pergolini. Y casi al mismo tiempo en que esto se confirmaba, en las redes sociales se viralizó la carta de Mario Pergolini con la que comunicó su renuncia a la vicepresidencia primera de Boca Juniors.

“Indudablemente este equipo no ve en mí a alguien que lo pueda llevar adelante”, se lamentó el conductor y periodista sobre los objetivos a la hora de aportarle al club sus conocimientos en “el marketing, la tecnología y, sobre todo, la comunicación”.

“Soy incapaz de encontrar a los interlocutores para hacer lo que vine a hacer... Son tareas que se hacen en conjunto, actitud que me cuesta encontrar o que no logro llevar adelante”, continuó con su crítica Pergolini en una misiva dirigida al presidente Jorge Amor Ameal.

LA CARTA DE RENUNCIA DE MARIO PEGOLINI:

La carta de renuncia de Pergolini a la vicepresidencia de Boca (@arevalo_martin)

Estimado Sr. Presidente del Club Atlético Boca Juniors, Jorge Amor Ameal.

Me dirijo a usted con el respeto que me inspira y también con el afecto que hemos construido en estos años. Tiempo en el que he aprendido no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo. La inmensa responsabilidad que nos dio el voto de los socios era y es para llevar a nuestro amadísimo club a que ocupe el lugar que se merece, no solo en lo deportivo, sino también como la gran institución mundial que es.

Sin dudas cuando decidí tomar esta responsabilidad, que agradezco me haya confiado, sabía lo que podía aportar a Boca. Ese aporte no podía ser desde áreas como el fútbol en donde solo puedo opinar como fanático, sino desde otras que creía y creo, debía poner mis humildes conocimientos.

Es en este año y meses donde intenté a veces con éxito, que crezcan las áreas en donde un club con la tradición del nuestro, pero viendo al futuro con ambición y crecimiento debería ir. El camino para concretar esa visión me es cada vez más difícil de llevar adelante. Sin dudas, no entiendi ni los tiempos ni la forma de proceder. Vengo de otros ámbitos en donde la forma de llevar adelante proyectos (el marketing, la tecnología y, sobre todo, la comunicación) que son tareas que se hacen en conjunto, actitud que me cuesta encontrar o que no logro llevar adelante.

Vine para aportar en lo que creo que sé y en tareas que llevo adelante en el ámbito privado donde soy reconocido. Pero por más que lo intenté, no logré concretarlo. No encuentro o soy incapaz de encontrar a los interlocutores para hacer lo que vine a hacer.

Entiendo que es un trabajo para hacer en equipo y entre todos los que amamos a Boca, pero indudablemente este equipo no ve en mi alguien que lo puede llevar adelante.

Por esta razón pongo mi renuncia al cargo de Vicepresidente Primerao del club de forma irrevocable con alto pesar y frustración.

Le deseo con total honestidad, una gestión brillante. Le agradezco la confianza que me tuvo para ocupar un puesto que me llenó de honor y orgullo, pero no vine al club que amo solo a ocupar un lugar, sino a hacer. Y no pude.

Con absoluto respeto y cariño.

Mario Pergolini.

