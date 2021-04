Fuerte acusación contra Miguel Ángel Russo de un ex compañero: “Considero muy grave lo que hizo”

Russo se fue molesto tras la derrota de Boca como local ante Talleres de Córdoba (Fotobaires)

Trabajaron juntos durante casi 12 años. Compartieron proyectos en Rosario Central, Vélez, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Millonarios de Bogotá, Alianza Lima y hasta en la etapa de Boca en 2007. Sin embargo, la relación se quebró y el vínculo entre el actual técnico del Xeneize y el profe Guillermo Cinquetti se terminó de forma abrupta.

Cuando Federico Cristofanelli le preguntó a Miguel Ángel Russo en el diálogo que mantuvieron para Infobae, el estratega del Xeneize apeló a sus habituales recursos evasivos y respondió que fueron “decisiones” suyas “y nada más”. Pero el preparador físico no tuvo ningún reparo en explicar los motivos de su separación en 2019: “La última vez que lo vi a Miguel fue en la inauguración de la cancha de Estudiantes. Después vino la pandemia. Le mandé un mensaje hace un mes y medio, porque se hablaba de una interferencia laboral y la verdad me sorprendió la interferencia que tuvo como para que yo no pueda tomar un cargo en el fútbol argentino”.

El ex integrante del cuerpo técnico de Palomo habló en el programa radial Como te va y expuso sus argumentos. “En Rosario Central hubo una interferencia porque estaba su hijo trabajando. Y su hijo, como es jugador de fútbol, lo conozco desde que nació, aparte yo tengo un carácter muy profesional y no tendría que haber pasado nada”, explicó Cinquetti. Y continuó: “No había ningún problema en el medio para que actúe con la actitud que tuvo. Le escribí, le manifesté mi descontento y las cosas que se habían manifestado. Lo que me respondió, forma parte de la intimidad. Igual puedo decir que me dijo que desconocía la situación, pero no me lo va a decir. Ya es un tema superado y terminado”.

“Nosotros ya veníamos de un trabajo muy desgastante en Colombia, con la enfermedad de Miguel. Él estaba con el proceso de quimioterapia. Después tuvo una recaída cuando estábamos en Alianza Lima. Él dijo que tenía pensado no dirigir más y trabajar en la Conmebol. Y bueno, le surgió una posibilidad de trabajo y armó un cuerpo técnico nuevo. A mí me lo manifestó así y nunca había pasado ningún tipo de problema. Para mí fue una sorpresa que me molestó. Se metió conmigo, con mis posibilidades laborales, económicas y de mi familia. Considero muy grave lo que hizo”, subrayó el PF, en alusión a la supuesta intervención que tuvo Russo en Rosario Central, para que el Canalla no contrate a su ex colaborador.

Si bien no se revelaron detalles del conflicto que se generó entre ambos. Cinquetti dejó en claro que la relación se terminó, a pesar del tiempo que estuvieron trabajando juntos. “Con Miguel no hablo y no tengo interés de hablar. Habiendo terminado todo bien antes, considero muy grave lo que hizo”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO