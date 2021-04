El Turco García apuntó contra Morla por sus dichos sobre Maradona: “A Diego lo mató no poder estar con los que queríamos hablar con él”

Turco García habló tras los dichos de Matías Morla

La entrevista de Matías Morla emitida el lunes en TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial, dejó varias definiciones del ex abogado de Diego Maradona y las repercusiones no tardaron en llegar. Varias personas cercanas al astro argentino se mostraron en contra de los dichos de quien fuese el apoderado del ex futbolista y entre ellos se destacó Claudio El Turco García.

El ex jugador de Racing se molestó por lo que escuchó en la charla y en Jugador 23, el nuevo ciclo de TyC Sports, dio su mirada sobre la muerte de su amigo: “Yo creo otra cosa más, creo que le cayó muy mal, lo bajoneó no poder juntar y estar con toda su familia en su cumpleaños. A Diego lo mató no poder hacer más jueguitos con la pelota, a Diego lo mató no poder estar con los queríamos hablar por teléfono con él que no podíamos, yo soy uno...”.

Este análisis discrepa completamente por lo dicho por Morla, quien había asegurado: “Maradona hizo lo que quiso. Si vos me preguntás a mí ‘¿qué lo mató a Maradona?’: Rocío Oliva (al no poder superar su ruptura), la cuarentena y la parte médica que está en estudio”. Además, en la entrevista, el abogado había apuntado contra las hijas del Diez, a quienes acusó de odiar a sus hermanos, de recibir dinero de su padre y de haber participado de la marcha que pedía justicia por su deceso cuando la investigación continúa.

Maradona y García eran amigos

Todo esto hizo enojar más a García: “Yo no tengo nada contra nadie, yo quiero que se sepa la verdad y esto es viejo, ¿no? Siempre contra Dalma, contra Gianinna, contra Claudia...”. En este sentido, disparó directamente contra Morla y su rol en la vida de Maradona: “Tendría que centrarse más en el abandono que tuvo Diego, porque si muchos dicen que eran amigos no tendría que haber estado solo como estuvo”.

Además, El Turco fue contundente al marcar los modos en que Morla se refirió a su amigo: “Una falta de respeto, yo no tengo nada contra el abogado, pero es una falta de respeto decir ‘se llevaron un cadáver’. Se llevaron al más grande de la historia, para mí no era un cadáver”.

Vale recordar que esta no es la primera vez que el ex futbolista de la selección argentina tiene este tipo de declaraciones. A principios de febrero de este año, cuando fue invitado al programa que Jey Mammón conduce en América, sostuvo: “Él estuvo secuestrado, llegué a tener hasta seis teléfonos de Maradona. Tuve un audio de él que decía: ‘Vamos a comer unas carnes Turquito, cuando pase todo esto’. Anteriormente le había mandado un mensaje, me habla y me doy cuenta que no era él en los términos”.

De esta forma justificó su opinión en la que consideró que el entorno de Diego lo mantuvo secuestrado. “Entonces le digo ‘Armando, no sos vos’, y se ve a que a las dos horas le dijeron ‘tenés que hablar con el Turco’, y ahí habló conmigo”, relató en ese momento.

Entrevista completa de Jorge Rial a Matías Morla

