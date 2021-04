Una cinta roja y un gesto inesperado: la historia de la cábala de Andrés D’Alessandro que quedó en manos de Marcelo Bielsa

“Marcelo Bielsa fue el mejor director técnico que tuve”, rubrica Andrés D’Alessandro en su biografía oficial, que tituló “Cabezón”, y cuenta con el sello del periodista Diego Borinsky. “Fue el que me sacó más cosas como jugador, el que mejor me hizo entender el fútbol y el trabajo de los entrenamientos, el que me dio confianza y me bancó. Sabía que podía jugar mal, pero que iba para adelante y que asumía la responsabilidad cuando tenía que asumirla”, describió el enganche la relación.

“Siempre me pareció un entrenador diferente, por su manera de ser, por la intensidad con la que trabajaba, por cómo desmenuzaba cada partido”, continuó. “Marcelo te trata de usted, le escapa un poco al afecto, porque tiene esa idea de mantener la distancia, pero quizá venía un día y te abrazaba y se quedaba diez minutos hablando con vos de temas que no tenían nada que ver con el fútbol. Le salía el tierno de adentro. Yo le tomé mucho cariño”, ofreció su radiografía del Loco que el gran público no conoce.

Fue ese Bielsa el que se le apareció en un momento particular, durante los Juegos Olímpicos 2004, en los que Argentina consiguió la primera medalla dorada en fútbol de la historia. ”Tenía una cintita roja en la muñeca, que me había regalado mi abuela para ahuyentar la envidia. La usé un par de partidos y al tercer o cuarto el referí me la hizo sacar. Le discutía que ya la había usado, pero no hubo caso; en un momento, Bielsa vino y me dijo ‘sacátela’, y me la cortaron con una tijerita”, prologó el actual futbolista de Nacional de Montevideo.

“Cuando terminó el partido, me llamó Bielsa, ya en el vestuario. Pensé que iba a recagarme a pedos, pero no, tenía mi cinta pegada en un pedacito de cartón con cinta adhesiva. ‘Esto es suyo, ¿no? ¿Lo quiere guardar’, me preguntó. El tipo estaba en todos los detalles. ‘No importa, Marcelo, ya me la cortaron, no me sirve más’, le dije. ‘Bueno, porque tengo un amigo que es fan de usted, si le doy esta cintita, seguramente se va a poner muy contento’, me la pidió ja ja ja, ¡qué crack! Obviamente, le dije que se la llevara”, concluyó la anécdota el Cabezón.

La relación entre ambos persistió en el tiempo, más allá de que el actual DT del Leeds de la Premier League no volvió a contar con D’Alessandro en un plantel suyo. “Hace unos años vino a dar una charla a Brasil, junto con Fabio Capello, Tite y Parreira, en un seminario organizado por la Confederación Brasileña. Era en Río de Janeiro y me hice una escapada para verlo. Cuando terminó la charla fuimos con Juampi Sorín a saludarlo y se sorprendió al verme. ‘Andrés, ¡qué placer verlo de nuevo! Me pone muy contento la carrera que hizo, acá en Brasil lo quieren mucho’, me dijo. ‘Gracias Marcelo, usted me ayudó mucho en mi carrera y lo aprecio, fue de los mejores entrenadores que tuve, sin ninguna duda’, le contesté, pero él le escapa a eso. ‘No Andrés, no es así, revéalo’, me dijo, ja ja ja”, narró el organizador de juego en su libro.

La biografía del enlace, con el sello del periodista Diego Borinsky

El lazo mantuvo tal firmeza que Bielsa participa de la biografía: escribió una columna que tituló “Enamorado del fútbol, luego de su profesión”. “Andrés entendía rápidamente lo que proponíamos. No tenía dificultades para vincular las indicaciones con el juego propiamente dicho. Perceptivo, participativo, comprometido y desinhibido para jugar y relacionarse, era muy querido por los jugadores mayores”, lo definió.

“Siempre se mostró como una persona cercana y afectuosa. Su sensibilidad le permitía incorporar naturalmente los mensajes coincidentes con los valores alrededor de los cuales creció, integrándolos con espontaneidad a su proceso de maduración personal y profesional”, siguió con su radiografía de D’Ale.

“Invariablemente quería jugar, no por reclamar un espacio basado en el estatus, la jerarquía o el escalafón. En realidad, sufrir por no jugar era para Andrés un sentimiento superior al de disfrutar jugando. Rebelde por naturaleza, no sólo deseaba ganar como todo jugador, sino que se resistía tenazmente a admitir la derrota. Gran polemista, analizaba todas las decisiones, más aún las que lo afectaban directamente. Sin embargo, aún en el disenso, siempre sentí que contaba con su adhesión. Cuestionador, pero en sintonía con los intereses colectivos y con los del entrenador. Invariablemente comprometido con el escudo a defender”, puso en contexto el espíritu combativo del Cabezón, colocándolo en la columna de las cualidades.

“Le cuesta manejar sus emociones, controlar los signos de lo que siente. Se enoja cuando algo no le sale a él o a su equipo, pero lucha por revertir la situación. Rentabiliza un porcentaje muy alto de sus cualidades y nunca está conforme con lo que obtiene de sí mismo. Es un rebelde inconformista. Por esa razón, y como no podía ser de otro modo, su compromiso social lo ubica del lado de los más débiles”, le dedicó un elogio que, para el universo Bielsa, es de altísima consideración.

“Andrés es un temerario que nunca frena, que siempre arriesga Y seguirá actuando de esa manera mientras le sea posible”, concluyó su texto. Tal vez sea por todo eso que, hace 17 años, se animó a pedirle los restos de aquella cábala, en un gesto inesperado.

