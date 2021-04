Luciano Castro contó el día que “puso en riesgo su físico” para abrazar a Mike Tyson: quién lo salvó

El actor Luciano Castro relató una serie de anécdotas junto a Mike Tyson

A través de los años, el actor Luciano Castro ha expresado una y otra vez su fanatismo por el boxeo. Al reconocido artista no solo le gusta practicar la disciplina, sino que también es un gran admirador de las figuras que ha dado el pugilismo a nivel mundial. Este sábado, durante su paso por el programa PH Podemos Hablar, reveló cómo fueron sus encuentros con una leyenda como Mike Tyson y el peligro al que se expuso para poder estar cerca suyo.

“Lo volví loco. Puse en riesgo mi vida porque me le tiré encima. Él me miró como diciendo ‘estás loco’. Al toque estaba Germán Paoloski, que habla muy bien inglés y le explicó. Igual, ellos no están acostumbrados a ese acoso”, relató Castro sobre la ocasión en que se encontró al múltiple campeón de los pesos pesados en un aeropuerto. Fue la presencia del periodista lo que lo salvó de una posible reacción violenta del estadounidense.

El actor, que se definió como “muy cholulo de los boxeadores”, dio detalles de aquel encuentro: “Estábamos en el VIP de un aeropuerto y Sabrina (Rojas, su esposa) me dice: ‘Luciano, no te vuelvas loco. Atrás tuyo está Tyson’. Yo le digo ‘sacá el teléfono, poné la cámara y no pares de disparar’. Me acerco y lo más gracioso es que le hablo en inglés, y yo no hablo inglés. Le hablé, lo agarré y lo quería besar, le agarraba la mano. Él se puso duro y me quería soltar”.

Tiempo después, el galán argentino fue a ver el show unipersonal que el boxeador presentó en Punta del Este, Uruguay, y allí todo terminó mucho mejor: “Cuando termina el espectáculo se acerca y me señala. Me mandó a llamar para sacarse una foto con Sabri y conmigo. No lo podía creer. Cuando me mandaron a buscar pensé que era una broma. Y tenemos la foto los tres abrazados como compañeros del secundario”.

El actor es un gran fanático del boxeo

Castro también tiene una gran admiración por Marcos Chino Maidana. Al nacido en Margarita, Santa Fe, lo “volvió loco”, según él mismo declaró, en la previa de una de las peleas ante el estadounidense Floyd Mayweather en Las Vegas. “Yo había apostado dólares y quería saber en qué round lo iba a noquear. Mirá la confianza que le tengo al Chino que quería saber solamente eso. Empecé a correr a toda su gente por el hotel, preguntándole. Y el Chino bajaba del pesaje, iba por la parte de atrás del escenario, y yo siguiéndolo. Me miró y me señaló con los dedos el número 6″, reveló.

A partir de ese gesto de Maidana, el actor convenció a un amigo y colega de apostar por la victoria el argentino: “Salí corriendo y le dije a Joaquín Furriel: ‘Vení, Lince, vamos a apostar que me dijo el sexto’. Al Lince le costaba sacar los dólares. ‘¿Te parece, gordo?’. Yo le decía ‘dale, dame plata’”.

“Imaginate cuando empieza el sexto round: yo estaba esperando a llamar y decir ‘no voy más a grabar porque soy millonario y vivo en Las Vegas, y Joaquín tampoco va’. Pasaron 3 minutos y Joaquín me estaba diciendo ‘me debés plata’”, relató entre risas.