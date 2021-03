La historia detrás del posteo viral de la joven que quiere ser la primera piloto mujer con discapacidad en Latinoamérica

Belén, en el ingreso al Autódromo Roberto Mouras (IG: @belu.honda)

Es un ejemplo de tenacidad y no va a parar hasta hacer realidad su sueño de ser piloto. Belén Ameijenda, de 24 años, tiene la espina bífida y busca ser la primera mujer con discapacidad en correr en autos en Latinoamérica. Le falta cerrar el presupuesto que le permita correr en la categoría zonal Fórmula 1100 Bonaerense. En la búsqueda de patrocinantes en las últimas horas publicó un tuit que se volvió viral y espera que la ayude a cumplir con el anhelo.

“Hoy necesito de ustedes. A pesar de mi discapacidad, sueño con correr en automovilismo. Ya pude probar el fórmula de un amigo, ¡y pude subir! ¿Me ayudan con un RT para encontrar sponsors que me ayuden a convertirme en la primera piloto mujer con discapacidad en Latinoamérica?”, escribió en la red social. Ella arrobó a medios, periodistas, otros pilotos y diversas personalidades para viralizar su mensaje que tiene más de 2.100 RT y 1.900 “me gusta”.

“Antes nacer los médicos les dijeron a mis viejos que jamás iba a caminar porque iba a tener la espina bífida, que es una malformación congénita donde el tubo neural no se llega a desarrollar o cerrar, y puede afectar a diferentes regiones de la médula espinal y las mías son la L4 y L5. Al otro día de mi nacimiento me operaron y el médico les ratificó el panorama”, recuerda la joven del barrio porteño de Saavedra.

Tuvo una persona clave, que desde la práctica profesional, le cambió la vida. Es Florencia Orzali, que fue su kinesióloga hasta los once años y les dijo a los padres de Belén que con rehabilitación la podían sacar adelante y que con eso podía llegar a caminar, al menos con bastones. Fue ahí cuando empezó a practicar natación y luego equitación.

Pero su gran pasión es el automovilismo ya que en su casa los domingos se convirtió en una religión mirar las competencias por televisión. Empezó a ir a las carreras y en 2019 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata conoció a Juan María Nimo, que es un piloto que está en silla de ruedas y corrió en el TC Pista Mouras, la cuarta categoría de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

“Verlo al Gatito Nimo me dio fuerzas y me inspiró. Me di cuenta de que no había una discapacidad que me impidiera correr. A partir de una charla que tuve con un amigo Matías Machuca (también piloto) en 2020 le planteé la inquietud de querer correr y él creía que podría darse”, cuenta con entusiasmo.

Se puso en campaña y averiguó que la posibilidad más viable era en la categoría zonal Fórmula 1.100 Bonaerense (monopostos con motores Renault 1,3 litros) que corre solo autódromos de Buenos Aires, Roque Pérez, La Plata y Dolores. Un médico del Autódromo Mouras le dio la habilitación médica y se hizo todos los estudios para sacar la licencia.

Pero aún no tiene ese permiso porque debe completar la prueba de escape donde debe demostrar que puede salir del auto en cuatro segundos, porque ese tiempo es lo que resiste el buzo antiflama. “Esta prueba se la hacen a cualquier persona que tiene algún impedimento físico”, comenta. Aún no pudo hacérsela y espera poder efectuarla cuanto antes. Que haya podido subirse y bajarse del auto de su amigo es una buena señal. En la imagen del posteo sólo probó incorporarse al vehículo y salir del mismo. Para ensayar en pista el coche debe estar adaptado para su condición.

“No pude probar porque estoy esperando a la licencia. Para la adaptación vamos a necesitar acelerador, freno y embrague al volante. Comprar el auto de carrera me cuesta entre 300.000 y 350.000 pesos. Después son necesarios unos 8.000 pesos el día de pruebas. Por carrera se gastan 37.400 pesos (entre fiscalización y otros ítems), más la atención en pista de un equipo. Hay una o dos carreras por mes”, sostuvo el mes pasado.

Según le contó hoy a este medio todavía no tiene ni la mitad necesaria para poder correr y aseguró que “es necesario que los sponsors se empiecen a sumar”. Es por eso que se volvió a meter de lleno en su campaña para poder conseguir el dinero que le permita estar presente en la segunda fecha de la categoría que se correrá el 17 y 18 de abril en La Plata.

