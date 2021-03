Dura derrota por KO de la argentina Daniela Bonita Bermúdez en la pelea por el título mundial

El KO que sufrió la argentina Daniela Bermúdez

La boxeadora Daniel Bermúdez mostró su potencial contra Amanda Serrano, pero no pudo hacer nada cuando en el 9° asalto recibió un poderoso golpe de la pugilista de Puerto Rico que finalmente se llevó el triunfo por nocaut y los tres títulos mundiales que estaban en juego.

La Bonita se presentó en la Plaza del Quinto Centenario de San Juan (Puerto Rico) contra una peleadora de amplio recorrido, estadística casi impoluta y gran poder de sus puños. Serrano llevaba una ventaja en las tarjetas para el anteúltimo round, pero logró terminarlo antes de la campana con dos golpes certeros a las zonas blandas que dejaron sin respuesta a la representante argentina.

Bermúdez tiene 31 años y es uno de los mayores exponentes del pugilismo femenino nacional. Arribó hasta Puerto Rico con 29 victorias (10KO), 3 derrotas y 3 sin decisión. Sin embargo, sumó su cuarta caída y la primera por nocaut. La presentación en tierras puertorriqueñas fue la tercera de la Bonita fuera del país tras vencer en Japón a Tomomi Takano por KO en 2015 y superar por decisión unánime en México a Mariana Juárez en 2016.

Serrano, por su parte, había tenido una presentación en Argentina durante el 2014 con triunfo sobre María Elena Maderna por KO en una velada que se celebró en la Federación Argentina de Boxeo. Sus números son impactantes: ostenta 40 victorias en su historial (30 por la vía rápida) y apenas 1 derrota, que ocurrió en las tarjetas contra la local Frida Wallberg en un evento que se desarrolló en Suecia durante el 2012.

La pugilista de 32 años que reside en New York había llegado al ring con los títulos del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero con su triunfo sobre Bermúdez se adueñó también del centro de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) que estaba vacante. Su vitrina está llena de títulos ya que también fue campeona supermosca OMB, gallo OMB, supergallo OMB y CMB, superpluma FIB, ligero OMB y superligero OMB.

“Hicimos una buena pelea. Amanda es una de las mejores libra por libra”, dijo Bermúdez a TyC Sports entre lágrimas tras el combate. “Justo sentí ese golpe. Veníamos bien todos los rounds. Mi papá me preguntaba si sentía las manos, le dije que no y justo sentí esa. El KO fue en la siguiente”, reconoció. “Me imaginé llegar a las tarjetas y no se pudo dar. Veníamos haciendo una pelea digna, no llegó...”, dijo la deportista oriunda de Villa Gobernador Gálvez.

