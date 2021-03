Falcioni celebró los seis goles de Independiente con una ironía dedicada a los detractores de su estilo de juego

La ironía de Julio Cesar Falcioni tras la goleada de Independiente

Fue en el Apertura 2002, hace ya casi 20 años, que Independiente marcó dos veces seis goles. Dos décadas más tarde, el Rojo volvió a ganar con seis tantos en el marcador por un torneo local de la mano de Julio César Falcioni ante Sarmiento de Junín en el Libertadores de América. El Emperador, catalogado muchas veces de defensivo por sus sistemas tácticos, aprovechó el resultado para enviarle un irónico mensaje a sus detractores.

“Cuantos equipos están jugando con línea de cinco, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en Olimpo que me decían: ‘Qué destructivo. 4-4-2, nadie juega de esa manera. Hay que jugar con enganche’. Después todos pasaron a jugar con 4-4-2. El otro día en el Superclásico los dos equipos con línea de 5. San Lorenzo con línea de 5, ¡mamita!”, declaró entre risas en el programa Jugador 23 que se emite por TyC Sports.

“Digo que el fútbol tiene diferentes matices. Hay que defender para atacar. Hay que intentar jugar. Si vos defendés bien, el equipo seguramente se va a sentir seguro, firme para jugar con mayor libertad y, como en el caso de hoy, los tres delanteros pueden hacer goles”, analizó el DT de 64 años.

Lo cierto es que el combinado de Avellaneda suma cinco triunfos al hilo –entre la Copa de la Liga y la Copa Argentina– y es líder de su grupo. Además, desde el Apertura 2002 que no hacía seis goles o más por el torneo doméstico: 7-1 a Colón como local y 6-2 a Chacarita como visitante, fue por entonces. En el medio, había logrado hacerle un 8-0 a Barracas Central en el 2018 por Copa Argentina.

“Te da satisfacción. Estamos convencidos de lo que hacemos y encontramos a un grupo de jugadores que destaco por el convencimiento y la aceptación de lo que propusimos. Eso te da tranquilidad”, declaró. “Hacía mucho que Independiente no marcaba seis goles y no ganaba con esta contundencia. Esto le sirve como aliciente a Silvio (Romero) y a todo el grupo para seguir creyendo en lo que hacemos y desde ahí seguir cimentando la esperanza de toda la gente de Independiente”, agregó en conferencia de prensa sobre el tema.

En la era Falcioni, Independiente acumula 11 goles a favor y 2 en contra en las seis presentaciones que realizó hasta ahora: “Encontramos combinaciones que en la semana venimos trabajando permanentemente y eso ayuda en el convencimiento del jugador. Afortunadamente todos los delanteros hoy marcaron. Llevamos seis partidos jugados con el de Copa Argentina y nos convirtieron 2 goles, quiere decir que vamos ganando en solidez. Desde la solidez vamos construyendo el funcionamiento de un buen equipo”.

Al mismo tiempo, habló sobre la oferta que recibió el club por Alan Franco por parte del Atlanta United que debe responder en las próximas horas: “Hablé con Alan. Me manifestó la posibilidad que tiene importante para Independiente y para él. Lo dejé en manos de los directivos. Cuando hay algo importante para determinado jugador nunca me interpuse en ninguna negociación. Si eso ocurre, tendremos que buscar una variante. No tenemos mucho, tenemos jugadores jóvenes de reserva. Buscaremos alguna alternativa si es necesario”. El club de la MLS ofertó alrededor de 2 millones 800 mil dólares por la mitad de la ficha del defensor de 24 años.

