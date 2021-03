El Mono Burgos llegó al país, explicó lo que le sedujo del fútbol argentino y reveló que ya hizo sus primeros entrenamientos por Zoom

La llegada del Mono Burgos a la Argentina

Germán Burgos llegó a la Argentina y se mostró feliz por su primera experiencia como entrenador en el país, de cara al debut el próximo viernes, cuando Newell’s reciba en el Coloso Marcelo Bielsa a Unión de Santa Fe, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El Mono arribó a Ezeiza en un vuelo procedente de España, en donde durante varios años trabajó como ayudante de Diego Simeone en Atlético Madrid, y de inmediato partió hacia Rosario para incorporarse como nuevo estratega de La Lepra, tras la salida de Frank Kudelka.

“Estoy feliz de poder dirigir en mi país. Contento y agradecido por la confianza que mostró Newell’s en mí y con ganas de llegar a Rosario para empezar a trabajar”, señaló el ex arquero en diálogo con la prensa en el aeropuerto internacional. “Vamos a armar el equipo y a trabajar para arrancar bien el viernes contra Unión. Ya hablamos con los jugadores vía Zoom y ya trabajaron con nuestra idea tras la charla que tuvimos”, reveló.

En cuanto a la posibilidad de cumplir con un aislamiento, producto de los protocolos establecidos a causa de la pandemia, Burgos señaló que nadie les dijo nada hasta ahora. “Esperaremos las órdenes que nos den y las cumpliremos en ese caso”.

“He estado en todos lados. He estado en Champions League, en Europa League, en campeonato de Copa del Rey, en Segunda. Me he movido por todas las categorías españolas desde que soy entrenador, así que es el momento dar un paso adelante, de jugármela como lo he hecho siempre. Y Newell’s ha confiado en mí y yo también en ellos”, continuó el flamante DT rojinegro; antes de confesar cuál fue la motivación que tuvo para afrontar su nuevo desafío: “Me sedujo el proyecto que tiene el club, el saneamiento que ha hecho la institución durante estos años. El presente tiene que ser el futuro, sin olvidar el pasado”.

El contrato de Burgos con la entidad del Parque Independencia será hasta el 31 diciembre, con opción a una renovación que dependerá de las elecciones que se realizarán a fin de este año.

El ex arquero de Ferro, River y la Selección, de 51 años, trabajará acompañado por su ayudante Armando de la Morena (43 años), que durante casi dos décadas se desempeñó también en el Atlético Madrid.

El preparador físico será Ángel Puebla (54), con una extensa trayectoria en Real Madrid junto a Vicente del Bosque y en Valladolid con Rafael Benítez, mientras que el entrenador de arqueros será César Jaime.

