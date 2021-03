Malas noticias para Racing: Gabriel Arias tiene coronavirus y Pizzi deberá recurrir al tercer arquero

La imagen de Arias en el Maracaná, cuando Racing eliminó de la Copa Libertadores al Flamengo. Foto: REUTERS

Cuando parecía que el sol comenzaba a iluminar el destino de Racing, Juan Antonio Pizzi se encontró con un nuevo dolor de cabeza debido a que no podrá contar con uno de sus pilares fundamentales para el debut de la Copa Argentina.

Es que Gabriel Arias dio positivo de Covid-19 luego de los hisopados realizados en el regreso al trabajo, tras la victoria conseguida en su visita a Platense. Además del arquero, Carlos Alcaraz y Tiago Banega también deberán ser aislados por contraer el virus que afecta al planeta.

En este contexto, el entrenador deberá recurrir a Matías Tagliamonte para el compromiso del miércoles ante Sportivo Belgrano por los 32avos de final del torneo más federal del país, ya que el Chila Gomez también está afectado por la pandemia y sus testeos deberán realizarse nuevamente el 20 de marzo.

“Les cuento que dio positivo el test de Covid-19 que me realizaron en el club. Ya estoy en mi casa, sin ningún síntoma y cumpliendo el aislamiento correspondiente. Les pido que no dejen de cuidarse y les agradezco mucho todo el apoyo que me dan para transitar este momento”, escribió en su cuenta de Instagram el ex arquero de Defensa y Justicia que se transformó en un referente de la Academia.

En tanto, Leonardo Sigali y Alexis Soto serán evaluados el martes a la espera de recibir el alta para sumarse el miércoles a los entrenamientos. Lo único positivo para el estratega de Racing es que Maximiliano Cuadra realizó por primera vez la totalidad del trabajos a la par de sus compañeros y quedó a disposición para el partido del próximo miércoles ante Sportivo Belgrano.

El ex Gimnasia y Unión, de 25 años, se movió la semana pasada con el resto del plantel, aunque lo hizo durante el tramo inicial de la práctica, tras haber dejado atrás una distensión en el bíceps femoral derecho.

De esta manera, el atacante es una alternativa para comenzar desde el inicio en el partido ante el conjunto cordobés, a jugarse el miércoles desde las 19:25 en el estadio Julio Humberto Grondona.

Por su parte, Marcelo Díaz se reincorporó al grupo luego de haberse recuperado de coronavirus, y realizó tareas en el gimnasio junto con Darío Cvitanich. Además, Benjamín Garré hizo trabajos en kinesiología para continuar con la recuperación de la operación en la rodilla izquierda, mientras que el defensor Lucas Orban trabajó en un costado de la cancha.

La práctica matutina tuvo tareas regenerativas, en el gimnasio del club, para los futbolistas que jugaron más de 45 minutos el sábado, en la victoria por 2-0 ante Platense. El resto del plantel se movió en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda en donde hicieron tareas de movilidad y fútbol ante un combinado de juveniles.

